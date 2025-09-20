チャリティーディナーに出席したポール・ニューマンさんとロバート・レッドフォードさん＝２００４年１０月１４日、コネチカット州グリニッジ/Evan Agostini/Getty Images

（ＣＮＮ）２００８年、ポール・ニューマンさんが肺がんのため８３歳で死去した後、ロバート・レッドフォードさんはＡＢＣテレビのインタビューで２人の長年の友情について語った。

レッドフォードさんの説明によると、友情が芽生えたきっかけは、１９６９年のヒット映画「明日に向かって撃て！」での共演だった。

「最初は単純に、あの映画の役を演じる者同士というつながりや、役作りの楽しさがきっかけで関係が始まった」とレッドフォードさん。「映画作りが始まり、制作を進めていくうちに他にも似たところが見つかり、それが時間の経過とともにどんどん増えていった。２人の共通点や興味関心、それに違いも見えてきた」

「明日に向かって撃て！」は西部劇とバディーコメディー（コメディータッチの相棒劇）を融合させた作品で、２人は列車強盗に失敗する愛すべきアウトローを演じた。この映画は後に、アカデミー脚本賞を含むアカデミー賞４部門を受賞した。

映画の中で絆を深めた登場人物たちと同様に、現実世界でもその後、２人の間には何十年と続く敬愛の念が育まれた。ハリウッドのアイドルから有力俳優へと成長した２人の立場を考えると、ライバル関係になっていても全くおかしくなかった。

広報代行会社ロジャース＆コーワンＰＭＫのシンディ·バーガー会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）の声明によると、レッドフォードさんは１６日、「ユタ州の山間部にあるサンダンスの自宅、彼が愛したその場所で、愛する人々に囲まれて」亡くなった。８９歳だった。

２人には共通点がいくつもあった。

ニューマンさんと同じく、レッドフォードさんも最初は舞台でキャリアを歩み始め、映画の世界へと転身した。演技に向き合う姿勢は２人とも真剣そのもので、ニューマンさんは後に、自身の演じるブッチ・キャシディの相棒として年下の人気俳優をサンダンス・キッド役に起用するよう動いたのは、レッドフォードさんの才能ゆえだったと振り返った。

「彼は『俳優と一緒に仕事をしたい』と言ってくれた」とレッドフォードさん。「私にとっては大変な賛辞だった。我々は２人とも俳優という職業をそういう風に捉えていたから。演技とは技術であり、真剣に取り組むものだ、と」

レッドフォードさんはよく、自分がマルチなスターになれたのは、ニューマンさんが「明日に向かって撃て！」で自分を後押ししてくれたおかげだと語っていた。

２人の相性の良さから来るエネルギーは、やはり今や古典とみなされている１９７３年の映画「スティング」にも受け継がれた。２人の友情をさらに強固にしたのが、この映画だった。

レッドフォードさんとニューマンさんは２人とも、端正な容姿よりも演技の技術で尊敬されることを望んでいた。

２人とも家族思いで、一時はコネティカット州の約１．６キロ離れた場所に住んでいたこともある。慈善活動にも力を入れ、レッドフォードさんは環境保護とインディペンデント映画の制作に注力。ニューマンさんは自社の利益を全額寄付する食品会社「ニューマンズ・オウン」を設立した。

レッドフォードさんは以前、慢性疾患の子どもを支援するため１９８８年に設立した「ホールインザ・ウォール・ギャング・キャンプ」へのニューマンさんの献身的な姿勢について言及していた。

キャンプを応援するビデオに出演したレッドフォードさんは、共演する以前からニューマンさんのことを「ヒーローというよりも、自らが正しいと思うことのために立ち上がる男」だと思っていたと語った。

「友人の役を演じることで、私たちは本当に友達になった」「それがポールにとってどんな意味を持つのか、直に目の当たりにした」（レッドフォードさん）

初共演の前、ニューマンさんはすでにレッドフォードさんより売れていた。「明日に向かって撃て！」で自分の役を確保しようと力を尽くしてくれたニューマンさんの姿を見て、「演技の技術が彼にとってどんな意味を持つのか、家族が彼にとって何を意味するのか。まさにすべてだ」という印象を持った――。レッドフォードさんは動画でそう振り返っている。

「だからポールについての賛辞は尽きないが、唯一の例外として、彼のユーモアのセンスはひどかった」「最悪だったのは、下手な冗談を言って自分で笑うところだね」と言い添えた。

ＢＢＣの「フィルム８２」に出演した際にニューマンさんが明かしたところによれば、レッドフォードさんを起用する案は当初、妻で女優のジョアン・ウッドワードさんのアイデアだった。脚本を読んで感銘を受けたウッドワードさんはニューマンさんに、「この役を演じられるのはボブ・レッドフォードしかいない」と伝えたという。

レッドフォードさんとは「一緒にいてとても楽しい」とニューマンさん。「非常に波長が合う」とも語った。

２人はお互い「突飛ないたずら」を仕掛ける癖があった。

ニューマンさんによると、レッドフォードさんから誕生日にポルシェを贈られたが、これはギアがなく時速約２１０キロで樹木に突っ込んだ車だった。

「大きなリボンにくるまれた状態で、私の家の私道にぽんと置かれていた」とニューマンさんは振り返る。「だから車をぺちゃんこに潰してやった」

しかし、それで終わりでなかった。当時レッドフォードさんが住んでいた賃貸の家を手がける不動産仲介業者の助けを借りて、ニューマンはレッドフォードさんの家に入り、潰した車を玄関に置いてきたという。