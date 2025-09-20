お笑いタレントのあばれる君が２０日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」に出演。世界遺産マイスターを取得したことに言及した。

あばれる君は２０２２年に世界遺産検定１級を取得。先月には１級のさらに上の資格である「世界遺産マイスター」を取得したことをＳＮＳを通して発表していた。

ＭＣを務める「サンドウィッチマン」の富澤たけしから資格を取ろうと思ったきっかけを問われると、あばれる君は「きっかけはいろんな所、ロケで行かしていただくじゃないですか。その場で終わるともったいねぇなと思って。やっぱ知識を深めたいじゃないですか。そう言う意味で取った」と説明。

試験は「１２００字の論述」だといい「意見を言うんですよ。例えば『地球のこの環境を世界遺産を引き合いに出して述べよ』みたいな」と例を出してみせた。

そんなあばれる君は、鹿児島県にある世界自然遺産の屋久島に行ったことを回想。「１１時間の登山でしたね。頂上の中にすんごいそびえ立つ石があるんです。そこがパワースポットだって言って、そこ行ったら向こう１週間ぐらいウケまくり」と明かした。

これに「サンドウィッチマン」の伊達みきおが「１週間しか持たないの？」とツッコむと、あばれる君は「また行きなおさないといけないです」と苦笑した。