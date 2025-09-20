フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪予選（中国・国家体育館）、女子ショートプログラム（ＳＰ）に個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場したアデリア・ペトロシャン（ロシア）に対し、自国内から称賛の声が上がっている。

１９日のＳＰでは冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を着氷させたが、２本目の３回転ルッツは回転不足となった。ミスが目立ちながらも、６８・７２点で首位発進。ロシアメディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」は「パフォーマンスに関しては全てがうまくいった。完璧ではなかったかもしれないが、全ての要素を完璧にこなした。アデリアは少し緊張していたが、それは当然のこと。彼女は大きな責任を背負っている。世界中の注目が彼女に集まっているが、彼女は緊張を乗り越えた」と報じた。

さらに２０１１年世界選手権男子銅メダルのアルトゥール・ガチンスキーは、同メディアに「ペトロシャンの得点は妥当な範囲内。審査員が彼女の実力を軽視したり、彼女の演技と異なる点数をつけたとは思わない。最近の欧州選手権と世界選手権を分析すると、フィギュアスケート界のトップ選手に与えられる点数と同じだった」と絶賛した。

さらに２０日のフリーを前に、タチアナ・タラソワコーチは「フリーの後はペトロシャンが１位になると思う」と称賛。早くもロシア国内でペトロシャンへの注目度が爆上がりのようだ。