Snow Man渡辺翔太＆目黒蓮、オフモード全開で京都旅 “まだ見ぬ景色”語る
【モデルプレス＝2025/09/20】Snow Manが出演する「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」（毎話16時25分〜／日本テレビ※関東ローカル）のEpisode5が、9月21日に放送される。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
今回は、渡辺翔太と目黒蓮、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が京都を巡る旅。保津川下りでは、急流のスリルにテンションが上がる。西陣織の老舗で着物に着替え、夏の京名物・鱧料理を堪能。目黒が鱧の骨切りに初挑戦する場面も。職人技に触れた目黒が語る“仕事への向き合い方の変化”とは。高野川沿いのベンチで、完全プライベートモードで語り合う2人の素顔も見どころだ。
世界遺産・清水寺では、夕景に心奪われながら、渡辺は「Snow Manの5周年を自然もお祝いしてくれているみたい…まだまだ見てない景色があるなって思う瞬間」、目黒は「いろんなものが見れる人生にしたい」と語る。仕事を忘れてオフモード全開の2人が、京都で見つけた“新しい景色”とは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
