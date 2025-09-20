大沢あかね、彩り豊かな手作り夕食披露「減量期間なのに、全然スイッチが入らない」
【モデルプレス＝2025/09/20】タレントの大沢あかねが20日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手作りの夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】大沢あかね、減量期間の手作り夕食
大沢は「昨日の夜ご飯」と題し、手作りの夕食の写真を公開。「減量期間なのに、全然スイッチが入らない」とつづり、山芋短冊、茄子と茗荷の和え物、豆もやしと舞茸の中華スープ、トマトとたまごの中華炒めが並んだ豪華な食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「減量期間なのに美味しそう」「彩りが綺麗」「料理上手で尊敬」「レシピが知りたい」「健康的な食卓で素敵」「バランスが取れててすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
