TBS近藤夏子アナ、煮豚・ガーリックシュリンプなど手料理披露「レストランみたい」 「初めて聞いた」と反響
【モデルプレス＝2025/09/20】TBSアナウンサーの近藤夏子が20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの豪華料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】TBS美人アナ、レストラン並手料理披露
近藤アナは手作り料理の写真を複数投稿。「右側はコーンはんぺんチーズ大葉 左側はささみチーズ梅大葉」「八角入れた肩ロースとバラの煮豚 中国たまり醤油で作ったらめちゃくちゃ美味しかった」と本格的な煮豚や、「アンチョビガーリックポテトサラダ」「ガーリックシュリンプ」などの料理を並べている。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎ」「完璧」「レストランみたい」「レシピ教えて」「中国たまり醤油って初めて聞いた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TBS美人アナ、レストラン並手料理披露
◆近藤夏子アナ、手料理の数々を公開
近藤アナは手作り料理の写真を複数投稿。「右側はコーンはんぺんチーズ大葉 左側はささみチーズ梅大葉」「八角入れた肩ロースとバラの煮豚 中国たまり醤油で作ったらめちゃくちゃ美味しかった」と本格的な煮豚や、「アンチョビガーリックポテトサラダ」「ガーリックシュリンプ」などの料理を並べている。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎ」「完璧」「レストランみたい」「レシピ教えて」「中国たまり醤油って初めて聞いた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】