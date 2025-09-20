授業参観で「息子よ、何言ってんの！？」作文で『ママの小さな秘密』を暴露され赤っ恥！ しかしその後！？

新しい場所に引っ越したばかりの頃は、馴染めるのかと心配になることもありますよね。

近所付き合いやママ友の距離感など、気苦労が絶えません。

今回は、筆者友人が引っ越し先で息子さんの参観日に参加した時に起こったエピソードをご紹介いたします。

「息子よ！ やめてくれ！」引っ越し先で初の参観日に起きた事件とは！？

息子の衝撃発言により一時は逃げ出したいと思うほどでしたが、意外にも共感を呼び、あれよあれよとママさんたちと親しくなることが出来ました。





息子さんも新しい環境で楽しそうにしている姿を見て一安心。あの日、こっそり飲んだビールは夫には申し訳なかったですが、私たち親子を救ってくれた『魔法の一杯』になったのでした。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：べこもち85

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。