ホンダは18日、ヴェゼルの最新グレード「e: HEV RS」をホームページで先行公開した。全国のHonda Carsで先行予約の受付を開始しており、2025年10月に発売する。

【こちらも】ホンダの「プレリュード」が復活、e:HEV搭載で発売

ヴェゼルは、2013年に初代が発売されて以来、ホンダを代表するコンパクトSUVとして活躍。現行モデルは、2021年発売の2代目で、クーペを思わせるシルエットや上質なインテリア、多種多様な先進装備などが特徴だ。

今回登場した「e:HEV RS」は、ホンダ独自開発のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載したグレード。デザインや走行性能を洗練させることで、スポーティな面をアピールしている。

エクステリアは低重心かつワイドな見た目に仕上がった。専用デザインのフロントグリルが採用されたほか、RSエンブレムでオリジナリティを表現。フロントとリヤの両方のバンパーにモールディングを加えるなど、スポーツカーのようなプロポーションを強調した。

ファッショナブルなインテリアにも注目したい。黒を基調にしながら、随所に赤のアクセントを加えており、大人の魅力を感じられる。コンビシートもラックススエードを使うことで、既存グレード差別化している。

e:HEV RSは、ハイパフォーマンスを極めるため、セッティングが見直されている。サスペンションはe:HEV RS専用のローダウンタイプとし、電動パワーステアリングにも専用チューニングを施しているため、操作しやすい環境で疾走感を味わえる。

1,545mmの全高により、機械式立体駐車場にも入れるようになった。先代のRSモデルにはなかった4WDモデルもあり、スポーティな走行性能と悪路走破性を両立している。