¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û°¦ÃÎÀ½¹Ý½êÂ°¤Î¸åÇÚ¤¬¸ì¤ëÃË»Ò£²£°¥¥í¶¥ÊâÆüËÜÂåÉ½¡¦´ÝÈøÃÎ»Ê¡¢»³À¾ÍøÏÂ¤Î¤¹¤´¤µ¤È¡ÖÀþ¤ÎÎý½¬¡×
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£¸Æü¡Ê£²£°Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Î¦¾åÃË»Ò¶¥Êâ¤Î»³À¾ÍøÏÂ¡Ê£²£¹¡Ë¡¢´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê£³£³¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë°¦ÃÎÀ½¹Ý¤Ë£²£°£²£±Ç¯¤ËÆþÉô¤·¤¿¤Î¤¬¿ÛÊý¸µ°ê¡Ê¤¹¤ï¡¦¤â¤È¤Õ¤ß¡¢£²£µ¡Ë¤À¡£¶¥ÊâÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÃÃÏ£¤·¤Æ£µÇ¯ÌÜ¡£¿´¿È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ£²¿Í¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¡¢ÆþÉôÅö½é¤«¤é¸½ºß¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á¼êÅç¡¡è½»Ò¡Ë
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¥ÊâÁª¼ê¤¬½¸¤¦´Ä¶¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡££²£°£²£±Ç¯£±·î¤«¤é°¦ÃÎÀ½¹Ý¤ËÆþÉô¤·¤¿¿ÛÊý¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î£²¿Í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È»³À¾¡¢´ÝÈø¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢Æü¡¹ÌÏº÷¤·¡¢¹©É×¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ³ØÆþ³Ø¤«¤éÎ¦¾å¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»£³Ç¯À¸¤«¤é¶¥Êâ¤ÎÆ»¤Ø¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î£±£·Ç¯Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ï£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÃ»´ü´Ö¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Â´¶È¸å¤âÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¤ÇÎÓ¶È¤Î»Å»ö¤ò¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿£±¿Í¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ÎÎý½¬¤ÏÊ¿Æü¤Î»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇµÙÆü¤Ë¤·¤Þ¤¹¡££±¿Í¤À¤Èµë¿å¥Ü¥È¥ë¤Î½àÈ÷¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¡£Åß¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤¿¤á³°¤Ç¤ÎÎý½¬¤ÏÆñ¤·¤¯¡Ö£±¼þ£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤º¤Ã¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²£°¥¥í¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È£±£°£°¼þ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤¤Îý½¬¤ò¡ÖÃ¸¡¹¤È¡£ËèÆü·ÑÂ³¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ¤Ç¹¥µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯¤Ë°¦ÃÎÀ½¹Ý¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡££±¿Í¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¤âÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿µÏ¿¡¢º£¸å¤Î¿¤ÓÎ¨¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÆþÉô¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢£±£¹Ç¯À¤³¦Î¦¾å¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿»³À¾¤ä¡¢¶¥Êâ³¦¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó´ÝÈø¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Ê¤¸¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÈÎý½¬¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê´Ä¶¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âµá¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£±¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ÛÊý¤Ï¼«¿È¤ÎÎý½¬¤ò¡ÖÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡££²¿Í¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÌÀ³Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö£²¿Í¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÀþ¤È¤Ê¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤«¤éº£½µ¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤È¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÅÀ¤ÎÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ°ìÈÖ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÎý½¬¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¡£¡ÖÎý½¬¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡£¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢¶¥µ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÎ¦¾å¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ç¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¿ÛÊý¡£¤¿¤À£²¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤À¤±¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£¤è¤êà¥Á¡¼¥àá¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¼þ¤ê¤Ë»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÛÊý¤ÎÄ¹½ê¤Ï¡ÖÃ¸¡¹¤È¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Ç¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÀ¸¤¤¶¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¾õ¶·¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ë¼«¿È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤«³ÐÀÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¼«Ê¬¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¸¡¹¤È¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£¸å¤âÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ°ìÊâ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÀèÇÚ£²¿Í¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÎÏ¶¯¤¯Àï¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¿ÛÊý¤Ï¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍèÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡ÊÌ¾¸Å²°¡ËÂåÉ½Æþ¤ê¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ÖÂåÉ½¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£