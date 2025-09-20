Âç¤ÎÎ¤¤¬£¶¾¡ÌÜ¡¡¹ë¥Î»³¤ò£²È¯¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤¹¡¡£±ÇÔ¤ÇË¾ºÎ¶¤òÄÉÁö
¢¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£²£°Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡Ë¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¡¢£¶¾¡ÌÜ¡£²áµî£µ¾¡£±ÇÔ¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢¶¯Îõ¤Ê¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·£²È¯¤ÇÅÚÉ¶²¼¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢£±ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦ÇìºùË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½çÄ´¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤òÁ´¤¯ÌäÂê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¦¤òº¹¤·¤Æ¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È²¼¼ê¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Àè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¹ë²÷¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£