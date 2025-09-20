「私は何もできないの？」米国で日本人の厳しい立場を知った妻に、夫が重い口を開く／ピクチャーブライド
『ピクチャーブライド 〜海を渡って恋となれ〜』（澤島ヨウ/KADOKAWA）第13回【全13回】
【漫画】『ピクチャーブライド 〜海を渡って恋となれ〜』を第1回から読む
20世紀初頭、サンフランシスコ。写真1枚を頼りに海を渡り、まだ見ぬ夫のもとへ嫁いだ女性たち“写真花嫁”がいた。英語教師として働く24歳の千鶴もその一人。職場の先輩に米国で新聞記者として働く義昭を紹介され、結婚することに。自由で平等な社会、先進的な思想、そして千鶴を尊重してくれる夫…新天地での結婚生活に期待を抱いていた千鶴だったが、米国で対面した義昭は写真とはまったく異なる人物で――。『ピクチャーブライド 〜海を渡って恋となれ〜』は、故郷からはるか遠く離れた地で反発しあいながらも愛情を深めていく、結婚から始まる恋物語。
【漫画】『ピクチャーブライド 〜海を渡って恋となれ〜』を第1回から読む
20世紀初頭、サンフランシスコ。写真1枚を頼りに海を渡り、まだ見ぬ夫のもとへ嫁いだ女性たち“写真花嫁”がいた。英語教師として働く24歳の千鶴もその一人。職場の先輩に米国で新聞記者として働く義昭を紹介され、結婚することに。自由で平等な社会、先進的な思想、そして千鶴を尊重してくれる夫…新天地での結婚生活に期待を抱いていた千鶴だったが、米国で対面した義昭は写真とはまったく異なる人物で――。『ピクチャーブライド 〜海を渡って恋となれ〜』は、故郷からはるか遠く離れた地で反発しあいながらも愛情を深めていく、結婚から始まる恋物語。