¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤¬£³°Ì¤Ç¥Ú¥¢¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ³ÍÆÀ¡ª¡¡£Ó£Ð£´°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¡¢£³ÏÈ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡Ä¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡¡Âè£²Æü¡Ê£²£°Æü¡¢ËÌµþ¡Ë
¡¡¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£´°Ì¤«¤é½Ð¤¿¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï¡¢£±£±£µ¡¦£¹£¸ÅÀ¡£¹ç·×£±£·£¸¡¦£¶£¶ÅÀ¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ú¥¢¤Î»Ä¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡Ö£³¡×¤Ç¡¢£Ó£Ð¤«¤é½ç°Ì¤ò£±¤Ä¤¢¤²¤ÆÏÈ³ÍÆÀ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ì´¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ØÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡Ö¤æ¤Ê¤¹¤ß¡×¤Ï¡¢½øÈ×¥µ¥¤¥É¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É¤Î£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢£³²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ò¤¤ì¤¤¤ËÃåÉ¹¡£¥¹¥í¡¼¥¸¥ã¥ó¥×£²ËÜ¤ÏÎ¾ÂÃåÉ¹¡¢ÃåÉ¹Íð¤ì¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥ê¥Õ¥È¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ïºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ£²¤Ä¤á¤ÎÏÈ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£