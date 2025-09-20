こんにちは！みなさん！

9月のコラムをお届けします！

やっと秋めいてきましたね〜！

ほんっとうに長い夏でした…。

少し涼しくなると、秋服を着たくなったり、栗やお芋を食べたくなったり。

月見シリーズも出揃ってきましたが、皆さんはもう食べましたか？

私は寒い季節が大好きなので、これからがとても楽しみです。

…とはいえ、1年って本当に早い！

（気が早いけど）あと3ヶ月弱で2025年も終わりだなんて驚きです。

こうして健康で、日々いろんな感情を味わいながら過ごせていることが、何より幸せ。

残りの2025年も駆け抜けていきたいです！

⸻

今月の楽しみは…韓国旅行！

そんな私の9月の予定で、特に楽しみにしているのが旅行。

行き先は…大好きな 韓国！

なんと6年ぶりの訪韓です〜！

6年も経てば流行りも街並みも大きく変わるもの。

やりたいこともどんどん出てきて、準備期間はリサーチに明け暮れました。

（ちなみに直前でNAVERアカウントの規制がかかり、☆保存したスポットが見られなくなるというハプニング発生…。泣）

なので今回は、スマホのメモに残した「今行きたい韓国スポット」をエリアを絞ってご紹介します！

弘大（ホンデ）エリアのショップ

★オタクマンムルサン

オタク心に刺さりまくる雑貨屋さん。

TikTokで流れてきて「絶対行きたい！」と思ったお店です。

東京・池袋にも平成コンセプトのショップがありますが、それに近い雰囲気かも？

もし“まんだらけ”っぽかったら間違いなく楽しい！

私は特に大好きな綾波レイ様のグッズに期待しています。

(TikTok アカウント @179.3cm 様より)

★カカオフレンズ

説明不要の人気キャラショップ。

6年前も明洞のロッテマート内で立ち寄った記憶があります。（当時、プロデューサーさんに似てるキャラを見つけて写真を送ったのを思い出しました。笑）

(2019年のわたし)

いろんなコラボもあるので、今回も楽しみです！

★visualaid

弘大にあるファッション雑貨セレクトショップ。

韓国で人気のブランドがセンスよく集められていて、絶対立ち寄りたいお店。

Instagram @visualaidclub

★COYSEIO（最寄りはハプチョン駅）

大好きなウィッシュコア感満載のお店！

私の推し、NewJeansのヘリンちゃんもお気に入りのブランドなんです。

香水もすごく欲しい…！

実はこのキャラクターTシャツ、地元・兵庫のセレクトショップでゲット済み。

でもやっぱり本店に行きたい〜！

さらに朗報！

2025年9月19日（金）、渋谷PARCOにCOYSEIOが上陸しました！

日本限定アイテムも出るかも？

韓国＆日本の両方でチェックしたいです。

食事スポット

★イエスタデイ

旅行中は韓国料理をたくさん食べる予定ですが、

ふと日本食が恋しくなったら…優しい「おでん」はいかがでしょうか？

Instagram @yesterday_yeonnam

本当は「mi ssik」に行きたかったのですが、6月末で閉店してしまったとのこと。

その後こちらに移転されたそうです。

日本人の方が経営されているので言葉も安心。

名古屋スタイルの焼き鳥とおでんが味わえるそうです！

まとめ

紹介したのはほんの一部。

本当はリストには50以上あるので、ここでは10分の1も紹介できていません。

他にも大人気の聖水（ソンス）、安国（アングク）・景福宮（キョンボックン）、**梨泰院（イテウォン）**など…行きたいエリアが盛りだくさん！

美容・ファッション巡りも、韓国料理も、思いきり楽しんでくる予定です。

逆におすすめグルメがあったらぜひ教えてください〜！

ちなみに空港ストライキのニュースがあり心配でしたが、なんとか大丈夫そう。

安全第一で行ってきます！

韓国旅行の様子はVlogにまとめて、TikTokやYouTubeにアップする予定です。

出演情報なども含め、SNSもぜひチェックしてください！

◆Instagram：https://www.instagram.com/yuu_____1220/ [リンク]

◆X：https://x.com/yuu_____1220

⸻

秋を楽しもう！

秋はまだ始まったばかり。

みんなでいっぱい楽しもうね〜！

以上、ゆうでした！

最後まで読んでくれてありがとう！

また来月もお楽しみに〜！

(執筆者: ゆう)