オタク心が騒ぐショップに、日本上陸の注目ブランドまで「今行きたい韓国スポット」
こんにちは！みなさん！
9月のコラムをお届けします！
やっと秋めいてきましたね〜！
ほんっとうに長い夏でした…。
少し涼しくなると、秋服を着たくなったり、栗やお芋を食べたくなったり。
月見シリーズも出揃ってきましたが、皆さんはもう食べましたか？
私は寒い季節が大好きなので、これからがとても楽しみです。
…とはいえ、1年って本当に早い！
（気が早いけど）あと3ヶ月弱で2025年も終わりだなんて驚きです。
こうして健康で、日々いろんな感情を味わいながら過ごせていることが、何より幸せ。
残りの2025年も駆け抜けていきたいです！
⸻
今月の楽しみは…韓国旅行！
そんな私の9月の予定で、特に楽しみにしているのが旅行。
行き先は…大好きな 韓国！
なんと6年ぶりの訪韓です〜！
6年も経てば流行りも街並みも大きく変わるもの。
やりたいこともどんどん出てきて、準備期間はリサーチに明け暮れました。
（ちなみに直前でNAVERアカウントの規制がかかり、☆保存したスポットが見られなくなるというハプニング発生…。泣）
なので今回は、スマホのメモに残した「今行きたい韓国スポット」をエリアを絞ってご紹介します！
弘大（ホンデ）エリアのショップ
★オタクマンムルサン
オタク心に刺さりまくる雑貨屋さん。
TikTokで流れてきて「絶対行きたい！」と思ったお店です。
東京・池袋にも平成コンセプトのショップがありますが、それに近い雰囲気かも？
もし“まんだらけ”っぽかったら間違いなく楽しい！
私は特に大好きな綾波レイ様のグッズに期待しています。
(TikTok アカウント @179.3cm 様より)
★カカオフレンズ
説明不要の人気キャラショップ。
6年前も明洞のロッテマート内で立ち寄った記憶があります。（当時、プロデューサーさんに似てるキャラを見つけて写真を送ったのを思い出しました。笑）
(2019年のわたし)
いろんなコラボもあるので、今回も楽しみです！
★visualaid
弘大にあるファッション雑貨セレクトショップ。
韓国で人気のブランドがセンスよく集められていて、絶対立ち寄りたいお店。
Instagram @visualaidclub
★COYSEIO（最寄りはハプチョン駅）
大好きなウィッシュコア感満載のお店！
私の推し、NewJeansのヘリンちゃんもお気に入りのブランドなんです。
香水もすごく欲しい…！
実はこのキャラクターTシャツ、地元・兵庫のセレクトショップでゲット済み。
でもやっぱり本店に行きたい〜！
さらに朗報！
2025年9月19日（金）、渋谷PARCOにCOYSEIOが上陸しました！
日本限定アイテムも出るかも？
韓国＆日本の両方でチェックしたいです。
食事スポット
★イエスタデイ
旅行中は韓国料理をたくさん食べる予定ですが、
ふと日本食が恋しくなったら…優しい「おでん」はいかがでしょうか？
Instagram @yesterday_yeonnam
本当は「mi ssik」に行きたかったのですが、6月末で閉店してしまったとのこと。
その後こちらに移転されたそうです。
日本人の方が経営されているので言葉も安心。
名古屋スタイルの焼き鳥とおでんが味わえるそうです！
まとめ
紹介したのはほんの一部。
本当はリストには50以上あるので、ここでは10分の1も紹介できていません。
他にも大人気の聖水（ソンス）、安国（アングク）・景福宮（キョンボックン）、**梨泰院（イテウォン）**など…行きたいエリアが盛りだくさん！
美容・ファッション巡りも、韓国料理も、思いきり楽しんでくる予定です。
逆におすすめグルメがあったらぜひ教えてください〜！
ちなみに空港ストライキのニュースがあり心配でしたが、なんとか大丈夫そう。
安全第一で行ってきます！
韓国旅行の様子はVlogにまとめて、TikTokやYouTubeにアップする予定です。
出演情報なども含め、SNSもぜひチェックしてください！
◆Instagram：https://www.instagram.com/yuu_____1220/ [リンク]
◆X：https://x.com/yuu_____1220
⸻
秋を楽しもう！
秋はまだ始まったばかり。
みんなでいっぱい楽しもうね〜！
以上、ゆうでした！
最後まで読んでくれてありがとう！
また来月もお楽しみに〜！
(執筆者: ゆう)