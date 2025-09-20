9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太さん（32）と目黒蓮さん（28）が、21日に日本テレビで放送予定の番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（関東ローカル）で、京都を巡りました。

メンバーが沖縄をスタート地点に日本を北上し続け北の大地・北海道まで旅をするこの番組。21日放送予定ので、渡辺さんと目黒さんが訪れたのは京都。保津川下りでは、急流のスリルを体験したほか、西陣織の老舗で着物に着替え、夏の京名物・鱧（はも）料理を堪能。さらに目黒さんは鱧の骨切りにも初挑戦。職人技に触れた目黒さんが、“仕事への向き合い方の変化”を明かしました。

そして、高野川沿いのベンチでは、2人が完全プライベートモードで語り合い、世界遺産・清水寺では、夕景に心奪われる様子も。渡辺さんは「Snow Manの5周年を自然もお祝いしてくれているみたい… まだまだ見てない景色があるなって思う瞬間」と語り、目黒さんは「いろんなものが見られる人生にしたい」と語りました。

『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』のは、21日午後4時25分から放送予定です。