¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê7ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï20Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç7ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬À¾Á°Æ¬3ËçÌÜ¡¦¹ë¥Î»³(27¡áÉð·¨Éô²°¡Ë¤òÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ6¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤«¤é¤¿¤À°ì¿ÍÁ´¾¡Ãæ¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÏÅìÁ°Æ¬4ËçÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¤òÅÚÉ¶ºÝ¤Î¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤Ç²¼¤·¡¢7Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡5¾¡1ÇÔ¤ÎÂç´Ø¡¦¶×ºù¤ÏÀ¾Á°Æ¬2ËçÌÜ¡¦²¦Ë²¤Î¤Þ¤ï¤·¤¬¼è¤ì¤º¡¢²¡¤·½Ð¤µ¤ì2ÇÔÌÜ¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤òÁÀ¤¦´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¹â°Â¤ò·âÇË¤·¤¿¿·¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤È¤Î4¾¡2ÇÔÂÐ·è¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬Äã¤¤ÂÎÀª¤«¤é±Ô¤¯¤ª¤Ã¤Ä¤±¡¢ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤Æ5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬2ËçÌÜ¡¦ÇìºùË²¤È·ãÆÍ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆ¬¤ÇÅö¤¿¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯º¹¤·¼ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢´ó¤êÀÚ¤é¤ìÄËº¨¤Î3Ï¢ÇÔ¡£¾¡¤Ã¤¿ÇìºùË²¤Ï¡¢ÅÚÉ¶¤ò²¼¤ê¤¿¸å¤Ë±¦¾åÏÓ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë6Ï¢ÇÔÃæ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¾®·ë¡¦¹â°Â¤ÈÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦°¤±ê¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢¹â°Â¤¬°¤±ê¤Î¤â¤í¼êÆÍ¤¤ò¤¦¤Þ¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡7ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ò½ª¤¨¤ÆÁ´¾¡¤ÏË¾ºÎ¶¡¢1ÇÔÀª¤Ï²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡¢ÅìÁ°Æ¬8ËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡¢ÅìÁ°Æ¬11ËçÌÜ¡¦ÀµÂå¡¢ÅìÁ°Æ¬7ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¤Î4¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£