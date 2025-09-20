¡Ú1¤«·îÍ½Êó¡ÛÌÔ½ë¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¹â²¹·¹¸þ¤¬Â³¤¯
ÌÔÎõ¤Ê»Ä½ë¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢10·î½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦À¾ÆüËÜ¤Ç¡¢¿¿²ÆÆü¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õ¶·¤Ï10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¡¢³ÆÃÏ¤Î¹ÈÍÕ¤Î¸«¤´¤í¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¡¦ËÌÎ¦¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ËÌÆüËÜ¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡Ë
¡ÚÅ·¸õ¤Î·¹¸þ¡Û
ËÌÆüËÜ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡¢¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¤¦¤±¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¤²¹¤Î·¹¸þ¡Û
9·î20Æü¤«¤é26Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ³¤Â¦¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¦ÅìËÌ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£9·î27Æü¤«¤é10·î3Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10·î4Æü¤«¤é17Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ËÌÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¡Û
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤È¤â¤Ë¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´ü´ÖÃæ¤ÎÆüºÇ¹âµ¤²¹Ê¿Ç¯ÃÍ¡Û
9/20¡Á10/19
»¥ËÚ15.7¡î¡Á21.9¡î
ÀÄ¿¹17.8¡î¡Á23.7¡î
ÀçÂæ19.3¡î¡Á24.2¡î
¢£ÅìÆüËÜ¡ÊËÌÎ¦¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡Ë
¡ÚÅ·¸õ¤Î·¹¸þ¡Û
ÅìÆüËÜ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡¢¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£9·î26Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£9·î27Æü¤«¤é10·î17Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¤Ç¡¢ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Úµ¤²¹¤Î·¹¸þ¡Û
9·î20Æü¤«¤é10·î3Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10·î4Æü¤«¤é17Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¡Û
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ü´ÖÃæ¤ÎÆüºÇ¹âµ¤²¹Ê¿Ç¯ÃÍ¡Û
9/20¡Á10/19
¿·³ã¡¡20.1¡î¡Á25.4¡î
Åìµþ¡¡21.4¡î¡Á26.5¡î
Ì¾¸Å²°22.8¡î¡Á28.2¡î
¢£À¾ÆüËÜ¡Ê¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¡Ë
¡ÚÅ·¸õ¤Î·¹¸þ¡Û
À¾ÆüËÜ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡¢¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³ÍÛ¡¦»Í¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢10·î4Æü¤«¤é17Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢9·î27Æü¤«¤é10·î17Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµ¤²¹¤Î·¹¸þ¡Û
9·î20Æü¤«¤é10·î3Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10·î4Æü¤«¤é17Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¡Û
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ü´ÖÃæ¤ÎÆüºÇ¹âµ¤²¹Ê¿Ç¯ÃÍ¡Û
9/20¡Á10/19
Âçºå¡¡23.2¡î¡Á28.7¡î
¹Åç¡¡23.2¡î¡Á28.4¡î
¹âÃÎ¡¡24.6¡î¡Á28.9¡î
Ê¡²¬¡¡23.2¡î¡Á28.0¡î
¼¯»ùÅç25.4¡î¡Á29.7¡î
¢£±âÈþ¡¦²Æì
¡ÚÅ·¸õ¤Î·¹¸þ¡Û
±âÈþ¡¦²Æì¤Ç¤Ï¡¢9·î26Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£9·î27Æü¤«¤é10·î17Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Úµ¤²¹¤Î·¹¸þ¡Û
9·î20Æü¤«¤é10·î3Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢±âÈþ¡¦²Æì¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£10·î4Æü¤«¤é17Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢±âÈþ¡¦²Æì¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¡Û
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢±âÈþ¡¦²Æì¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢±âÈþ¡¦²Æì¤È¤â¤Ë¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ü´ÖÃæ¤ÎÆüºÇ¹âµ¤²¹Ê¿Ç¯ÃÍ¡Û
9/20¡Á10/19
Ì¾À¥26.6¡î¡Á30.0¡î
ÆáÇÆ27.8¡î¡Á30.4¡î
¢£1¤«·îÍ½Êó¡Ê9·î20Æü¤«¤é10·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î¤Þ¤È¤á¡Ë
¡ãµ¤²¹¤Î³ÎÎ¨Í½ÁÛ¡¦Äã¤¤¡¦Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¦¹â¤¤¡ä
ËÌÆüËÜ:¡¡¡¡10%¡¦20%¡¦70%
ÅìÆüËÜ:¡¡¡¡10%¡¦10%¡¦80%
À¾ÆüËÜ:¡¡¡¡10%¡¦10%¡¦80%
±âÈþ¡¦²Æì:10%¡¦10%¡¦80%
¡ã¹ß¿åÎÌ¤Î³ÎÎ¨Í½ÁÛ¡¦¾¯¤Ê¤¤¡¦Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¦Â¿¤¤¡ä
ËÌÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:20%¡¦40%¡¦40%
ËÌÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:20%¡¦40%¡¦40%
ÅìÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:20%¡¦40%¡¦40%
ÅìÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:30%¡¦30%¡¦40%
À¾ÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:30%¡¦30%¡¦40%
À¾ÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:30%¡¦30%¡¦40%
±âÈþ¡¦²Æì:¡¡¡¡¡¡ 20%¡¦40%¡¦40%
¡ãÆü¾È»þ´Ö¤Î³ÎÎ¨Í½ÁÛ¡¦¾¯¤Ê¤¤¡¦Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¦Â¿¤¤¡ä
ËÌÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:30%¡¦40%¡¦30%
ËÌÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:30%¡¦40%¡¦30%
ÅìÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:30%¡¦40%¡¦30%
ÅìÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:30%¡¦30%¡¦40%
À¾ÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:30%¡¦30%¡¦40%
À¾ÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:30%¡¦30%¡¦40%
±âÈþ¡¦²Æì:¡¡¡¡¡¡¡¡40%¡¦30%¡¦30%
