¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬³Æ¥¯¥é¥ÖOBÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Þ¥Ã¥Á2005¤¬20Æü¡¢CÂçºå¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤òÁê¼ê¤Î½éÀï¤ò¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎCÂçºå¡½ÇðÀï¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤¬J¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿þÌî³ÈÂç¤ä¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ëÀ®¡£CÂçºå¥ì¥¸¥§¥ó¥º¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¡¡15Ê¬¥Ï¡¼¥Õ¤Î»î¹ç¤Ï»î¹çÁ°¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¦MF¾®Ìî¿Æó¡¢CÂçºå¡¦FWÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤ÎÎ¾¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¥³¥¤¥ó¥È¥¹¡£CÂçºå¤ÏÇØÈÖ¹æ8¤ò¤Ä¤±¤¿MF¿¹Åç´²¹¸¤ÈFW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬Á°Àþ¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¡£7Ê¬¤Ë³ÁÃ«¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±¤¿DF´Ý¶¶Í´²ð¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÀèÀ©ÃÆ¡£¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤ÏFW¿¹Åç¹¯¿Î¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£CÂçºå¤ÏÂçµ×ÊÝ¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¡¢¿¹Åç´²¹¸¤¬PK¤òÊ®¤«¤¹¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÀÊ¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÁÃ«¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î1Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3Ê¬¡¢4Ê¬¡¢5Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÃ¯¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¥ª¥ì¤â¤ß¤ó¤Ê¤â°úÂà¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï2ËÜ¤Î·èÄêµ¡¤ò³°¤·¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤ÎÌäÂê¡£ÀÎ°ì½ï¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°úÂà¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Ï¾®Ìî¤Î½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤«¤éFW¹â¸¶Ä¾ÂÙ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢GK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£FWÇÅ¸ÍÎµÆó¤ÏPK¤ò³°¤·¤¿¡£DFÃæÂôÍ¤Æó¤Ï¡Ö¿¹Åç¡Ê´²¡Ë¤µ¤ó¤È¥È¥ë¥·¥¨¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È5Ê¬¤Ç¸òÂå¤·¤¿CÂçºå¤Î²ñÄ¹¿¦¤ò¼¸ÀÕ¡£³ÁÃ«¤ÎÆÀ¤¿PK¤Ë¿¹Åç´²°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¼ºÇÔ¤òÍ¶¤¤¡¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö°úÂà¤·¤Æ7Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñ¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÃæÂô¡£¾®Ìî¤â¡ÖÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½¸¤Þ¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡ä´ÆÆÄ¡¦À¾ÂôÌÀ·±¡¢GKÉðÅÄÇî¹Ô¡¢DF¾¡Ìð¼÷±ä¡¢ÌÐÄí¾È¹¬¡¢ÀÐ¿ÀÄ¾ºÈ¡¢ÅÄÃæÍµ²ð¡¢´Ý¶¶Í´²ð¡¢MFÅÄºäÏÂ¾¼¡¢¿¹Åç´²¹¸¡¢¶¶ËÜ±ÑÏº¡¢¼òËÜ·û¹¬¡¢Æï¿À½çÊ¿¡¢Ä¹Ã«Àî¥¢¡¼¥ê¥¢¥¸¥ã¥¹¡¼¥ë¡¢FWÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢¿¹Åç¹¯¿Î¡¢ÎëÌÚ¹§»Ê¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
¡¡¡ãÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡ä´ÆÆÄ¡¦±ÊÅç¾¼¹À¡¢GKÆîÍºÂÀ¡¢DFÃæÀ¾Å¯À¸¡¢ÃæÂôÍ¤Æó¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢²ÃÃÏÎ¼¡¢ÂÀÅÄ¹¨²ð¡¢MF¾®Ìî¿Æó¡¢ÀÐÀîÄ¾¹¨¡¢ÎëÌÚ·¼ÂÀ¡¢»³À¥¸ù¼£¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð¡¢FW¹â¸¶Ä¾ÂÙ¡¢ÇÅ¸ÍÎµÆó¡¢´¬À¿°ìÏº¡¡¢¨ËÜ»³²í»Ö¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì