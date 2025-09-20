◇セ・リーグ 巨人3―1広島（2025年9月20日 東京D）

巨人の岡本和真内野手（29）が20日の広島戦（東京D）で今季2度目の2戦連発となる14号ソロ。チームに10試合ぶりの先制点をもたらして打線に勢いをつけ、2年連続15度目のクライマックスシリーズ（CS）進出へと導いた。

「4番・三塁」に入って先発出場。0―0で迎えた2回、先頭打者として入った第1打席で相手先発左腕・森が2ストライクから投じた3球目、外角スライダーを軽く払うように最後は左腕だけで左翼スタンドに叩き込んだ。巨人が先制点を挙げるのは7日の中日戦（バンテリンD）以来10試合ぶりだった。

前日19日の同戦では2回に入った第1打席で相手先発右腕・大瀬良から左翼スタンドへ12号ソロ。自己最長ブランク22試合90打席ぶりとなる一発を放って1点差に迫ると、4回の第2打席では再び大瀬良から左中間スタンドへ2打席連発の13号ソロを放って同点とし、先発右腕・山崎の勝ち越し二塁打を呼び込んでいた。

「いや、追い込まれてたんで、うまく当たってくれて良かったなと思います」

コンパクトに振り抜いたが、「はい、そうです」と岡本らしく、あっさり。

前日とバットの色が変わったことを指摘されると「折れてなくなったんで。まあ（形は）一緒なんで。今、あれを使ってっていう感じです」と説明した。

阿部慎之助監督（46）は「昨日のが凄いいいきっかけになったんじゃないですかね」と話していたが、岡本本人は「どうすかね。まあ、続けていきたいなと思います」と静かに闘志を燃やす。

まずはCS進出が決定。だが、本拠・東京ドームで戦うことができる2位を何とかつかみたい。岡本は「そうですね。みんなそういう気持ちでやってます」と気合を入れ直していた。