¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù¡Ê10·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ·îÍË¡¡¸å10»þ¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢20Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü°ìÍ÷¡Û¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿Êý¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸Î¿Í¤ÎºÇ´ü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤«¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¡¢Àè¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤ÁÁíÀª27¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡¢²¹¤«¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤òÆâÊñ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Èþ¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Ã¸¤¤¥à¥é¥µ¥¤¬¸÷¤Î¤è¤¦¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Ìò¼Ô¤¿¤Á¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äÀÕÇ¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¤Ò¤È¤ÎÁÛ¤¤¡É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢¼ù¤Î±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¿ÍÊªÁü¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»ëÀþ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦ËÜºî¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£Í¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Íß¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¸±¤·¤¤É½¾ð¡¢ÀäË¾¤ä¸å²ù¡¢¹¬¤»¤ä´õË¾¤Ê¤É¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¤«¤¹¤«¤ÇÃ¸¤¤¥È¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ï¡¢»ÄÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤Ë½É¤ë¡É¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
