¡ÖDASHÂ¤Á¥·×²è¡×¤ËºÇÂç¤Î»³¾ì¡¡¾ëÅçÌÐ¤¬¡È¸åÇÚ¡É¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡õÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤È500¥¥í¤Î½®¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹
¡¡¾ëÅçÌÐ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê£Á¤§! group¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹çÎ®¡ªÎÏ¤¬Áý¤·¤¿Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ
¡¡DASHÅç¤Î³«Âó°ÊÍè¡¢Ìó10Ç¯³èÌö¤·¤¿¼ê¤³¤®¤ÎÌÚÂ¤Á¥¤ò°úÂà¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê½®¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¤¥Á¤«¤é¼êºî¤ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDASHÂ¤Á¥·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿²ÆìÅÁÅýÌÚÂ¤ÈÁÁ¥¡¦¥µ¥Ð¥Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£100Ç¯°Ê¾å¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿²ÆìÅÁÅý¤ÎÃÎ·Ã¤Èµ»¤ò¶î»È¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿9¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤ÊÈÄ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²¡¤·¶Ê¤²¤Æ½®¤Î·Á¤Ë.
¤½¤³¤Ë2¥ö·î¤«¤±¤Æºï¤Ã¤¿½®Äì¥Ñ¡¼¥Ä¤òÅ´À½¤Î¥¯¥®¤ò°ìÀÚ»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÝ¤ÈÌÚºà¤À¤±¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇÂç¤Î¥ä¥Þ¾ì¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½®¤òµÕ¤µ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÆâÂ¦ÉôÊ¬¤ò»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤µ500¥¥í¤Î½®¤ò180ÅÙ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¿ÍÎÏ´¬¤¾å¤²ÁõÃÖ¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ºÝ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½®¤ÏÂçÇË¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç267Æü¤Î¶ìÏ«¤¬¿å¤ÎË¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½ÅÂçÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¾ëÅç¤È¿¹ËÜ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤¬¿å¤ÎË¢¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤¿¤À¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁð´Ö¤¬¹çÎ®¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È½®Â¤¤êÉüµ¢¤ËÏÓ¤¬ÌÄ¤ë¡£¥¯¥ì¡¼¥ó·Ð¸³¤ÎÄ¹¤¤¾ëÅç¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢¿¹ËÜ¤È°ì½ï¤Ë¿ÍÎÏÁõÃÖ¤Ç½®¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î½ÅÎÌ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖDASHÅç³¤ÄìÃµº÷·×²è¡×¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£Åç¤Î³¤¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿³¤ÄìÆ¶·¢¤Î±ü¤Ç¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤äÀ¸Êª¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¡¢ÉºÃåÊª¤ÈÅç¤Î»ñ¸»¤ò»È¤Ã¤ÆÀø¿åÁõÃÖ¤ò¼êºî¤ê¤·¡¢Ì´¤Î³¤Äì»¶Êâ¤ËÄ©¤à¡£¥«¥Ê¥Å¥Á¤À¤Ã¤¿Áð´Ö¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¾ëÅç¤â¡Ö¥ê¥Á¥ã¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¡£
