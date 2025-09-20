¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤¬¹ðÇò¡¢ºÇ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¥í¥±¤Ï¥¦¥·¤¬Íí¤ó¤À£²¤Ä¤Î½ÐÍè»ö
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê38¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÇ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¥í¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö²á¹ó¤À¤Ã¤¿¥í¥±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¾×·â¡Ù¤«¡Ø¤¸¤ó¤ï¤ê¡Ù¤«¡£2ÂçµðÆ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤¸¤ó¤ï¤ê¡Ù¤À¤È¡¢µí¤Î¥²¥Ã¥×¤òµÛ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥í¥±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥²¥Ã¥×¤¬¡ËÆó»À²½ÃºÁÇ½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢²¹ÃÈ²½¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤È¡£¥«¥Á¥ã¥Ã¤È¥Þ¥¹¥¯¤òµí¤Ë¤«¤Ö¤»¤Æ¥Û¡¼¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¥Þ¥¹¥¯¤ò¥°¥Ã¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Öµí¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤²¤Ã¤×¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ä«9»þ¤°¤é¤¤¤Ë¥í¥±»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢12»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¥í¥±¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤º¤Ã¤Èµí¤ÎÅÇÂ©¤òµÛ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡£»×¤ï¤ÌÄ¹´üÀï¤È¤Ê¤ê¡Öµí¤â¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ç¤Í¡£12»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡©·Ú¤¯¥²¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¾×·â¡Ù¤À¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Çµí¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥í¥±¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥Ü¡¼¥ë¡Ê¾åÈ¾¿È¤òÊ¤¤¦¥Ó¥Ë¡¼¥ëÀ½¤ÎµåÂÎ¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢µí¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤«¤é¡ÖÉÝ¤Ã¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¤Î¿Í¤¬±Ñ¸ì¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£Ìõ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡Øº£¡¢¤³¤Îµí¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ìÈÖÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµíÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¤Ã¤Æ¡£µí¤ËÅÜ¤é¤ì¤ëµÁÍý¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ñ¤ËÉÕ¤±¤¿GoPro¡Ê¾®·¿¥«¥á¥é¡Ë¤âÇË²õ¤·¤Æ¡×¤È»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£