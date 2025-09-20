幼なじみの彼との仲を探るため、委員長宅を訪問。写真立てに飾られた人物の正体は？／みことちゃんは嫌われたくない！4
『みことちゃんは嫌われたくない！4』（Pt/KADOKAWA）第5回【全7回】
みこと、たかせの二人は幼なじみでお互いのことが大好きなのに、なかなか想いを伝えられない。夏休みを通して距離を縮め、このままカップル誕生かと思いきや…順調には進まない！ みことと委員長のキャットファイト、たかせ父は浮気疑惑により石抱の刑で命と家庭崩壊の危機、みこと母がテレビ電話に乱入し突然の脱衣、さらにみことの無意識エロと計画的エロも炸裂！ 次から次へと起こる事件に、興奮と笑いが止まらない！ ノンストップブラックラブコメディ第4巻『みことちゃんは嫌われたくない！４』をお届けします。
