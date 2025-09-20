【2025東京ソラマチ®】食欲の秋！ グルメ＆スイーツフェアが開催中！
「東京ソラマチ®」の秋のグルメイベントって？
食欲の秋を堪能したいなら、「東京ソラマチ®」のグルメイベントがおすすめ！
まずはこのフェアの注目ポイントをダイジェストで紹介します。
秋の味覚！「キノコ」をふんだんに使ったメニュー
RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINEでは「イタリア産ポルチーニのビスマルクピザ」、銀座天龍では「天龍特製 たっぷりきのこと海鮮のX.O醤炒め（ピリ辛）」が登場。
「秋ナス」を東京ソラマチでも！
ココノハからは「茄子とマッシュルームの八丁味噌ボロネーゼ」に注目！マッシュルームの香りやナスの味わいが意外な相性の良さ。
世界のビール博物館からは、ビールにピッタリの「秋ナスのメキシカンナチョス」もお目見え。秋の夜長をお食事とともに楽しんでみて。
秋といえばホクホクの「さつまいも」
さつまいもを使ったメニューが多数登場！ バナナ日和からは「さつまいもとチョコレートの贅沢モンブランパフェ」、ミゲルフアニからは「むらさきいものバスクチーズ」が登場します！ 洋食屋 銀座グリルカーディナルでは、ホクホクのさつまいもと香り高いキノコをふんだんに使った「栗ご飯のクリームドリア〜キノコとシーフードの味噌風味〜」が食べられますよ。
旬の具材がたっぷりの秋グルメが大集合！ 「AUTUMN GOURMET FAIR」
香り高い、ポルチーニ茸と黒トリュフを使用。クリームソースととろける半熟卵のマッチングが最高！
■RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE（りごれっと ろてぃさりー あんど わいん）
販売場所：タワーヤード2階
秋のお月見をイメージして、卵黄をあしらった丼。ねぎとろに卵黄のコクが絡んで、一気に平らげてしまいそう！
■築地海鮮虎杖（つきじかいせんいたどり）
販売場所：タワーヤード3階
艶やかに輝くひと粒ひと粒にうっとり。ブランド30周年で進化した「クール シリーズ」など、全7種が特別なパッケージで登場します。
■ココノハ
販売場所：ウエストヤード4階
プリプリのエビ、イカ、ホタテなどの海鮮と、香り高いキノコを高級なX.O醤で仕上げたヘルシーで贅沢な一皿。
■銀座天龍（ぎんざてんりゅう）
販売場所：イーストヤード6階
秋ナスが主役のスパイシーナチョス。レタス、チリコンカン、アボガド、トルティーヤなど具材の食感の違いも楽しんで。 ※各日限定30食
■世界のビール博物館 （せかいのびーるはくぶつかん）
販売場所：イーストヤード7階
栗ご飯にホクホクのさつまいもやキノコ、秋の味覚とシーフードがたっぷりの和風テイストのドリア。 熱々を召し上がれ！ ※各日限定15食
■洋食屋 銀座グリルカーディナル（ようしょくや ぎんざぐりるかーでぃなる）
販売場所：イーストヤード7階
旬のマスカットやモンブランのスイーツも見逃せない！ 「AUTUMN SWEETS FAIR」
ブリュッセルタイプのボリューミーなワッフルに、マロンクリームとホイップ、栗をのせた秋らしさ満点のワッフル。
■世界のビール博物館（せかいのびーるはくぶつかん）
販売場所：イーストヤード7階
マスカット風味のババロアに、シャインマスカットをふんだんに飾ったタルト。マスカットのさわやかな香りと味わいが楽しめます！
■キルフェボン
販売場所：イーストヤード2階
大人気カフェメニューに秋限定のあんみつが登場。秋らしい栗とうぐいす豆や黒豆に、抹茶アイスが添えられています。
■田ノ実（たのみ）
販売場所：イーストヤード1階
バナナソフトクリームと生クリームにさつまいもとチョコレートを合わせた濃厚な味わいのペーストを巻上げたバナナ屋さんならではの秋らしいパフェ。
■バナナ日和（ばななびより）
販売場所：ウエストヤード3階
パープルが鮮やかな、紫芋を使ったバスクチーズケーキ。 芳醇なチーズの香り×紫芋の味わいは、ひと口で幸せな気分に。
※各日限定15食
■ミゲルフアニ
販売場所：イーストヤード6階
グルメもスイーツも秋の味覚がたっぷりな「東京ソラマチ」。
秋の東京スカイツリー観光の際は「東京ソラマチ」の旬のグルメやスイーツを堪能してみてはいかがでしょうか。
