食欲の秋を堪能したいなら、「東京ソラマチ®」のグルメイベントがおすすめ！

まずはこのフェアの注目ポイントをダイジェストで紹介します。

秋の味覚！「キノコ」をふんだんに使ったメニュー

RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINEでは「イタリア産ポルチーニのビスマルクピザ」、銀座天龍では「天龍特製 たっぷりきのこと海鮮のX.O醤炒め（ピリ辛）」が登場。

「秋ナス」を東京ソラマチでも！

ココノハからは「茄子とマッシュルームの八丁味噌ボロネーゼ」に注目！マッシュルームの香りやナスの味わいが意外な相性の良さ。

世界のビール博物館からは、ビールにピッタリの「秋ナスのメキシカンナチョス」もお目見え。秋の夜長をお食事とともに楽しんでみて。

秋といえばホクホクの「さつまいも」

さつまいもを使ったメニューが多数登場！ バナナ日和からは「さつまいもとチョコレートの贅沢モンブランパフェ」、ミゲルフアニからは「むらさきいものバスクチーズ」が登場します！ 洋食屋 銀座グリルカーディナルでは、ホクホクのさつまいもと香り高いキノコをふんだんに使った「栗ご飯のクリームドリア〜キノコとシーフードの味噌風味〜」が食べられますよ。



旬の具材がたっぷりの秋グルメが大集合！ 「AUTUMN GOURMET FAIR」

「イタリア産ポルチーニのビスマルクピザ」2500円

香り高い、ポルチーニ茸と黒トリュフを使用。クリームソースととろける半熟卵のマッチングが最高！



■RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE（りごれっと ろてぃさりー あんど わいん）

販売場所：タワーヤード2階

「月見ねぎとろ丼」1100円

秋のお月見をイメージして、卵黄をあしらった丼。ねぎとろに卵黄のコクが絡んで、一気に平らげてしまいそう！

■築地海鮮虎杖（つきじかいせんいたどり）

販売場所：タワーヤード3階

「茄子とマッシュルームの八丁味噌ボロネーゼ」1520円

■ココノハ

販売場所：ウエストヤード4階

「天龍特製たっぷりキノコと海鮮のX.O醤炒め（ピリ辛）」1490円

プリプリのエビ、イカ、ホタテなどの海鮮と、香り高いキノコを高級なX.O醤で仕上げたヘルシーで贅沢な一皿。

■銀座天龍（ぎんざてんりゅう）

販売場所：イーストヤード6階

「秋ナスのメキシカンナチョス」1680円

秋ナスが主役のスパイシーナチョス。レタス、チリコンカン、アボガド、トルティーヤなど具材の食感の違いも楽しんで。 ※各日限定30食

■世界のビール博物館 （せかいのびーるはくぶつかん）

販売場所：イーストヤード7階

「栗ご飯のクリームドリア〜キノコとシーフードの味噌風味〜」1980円

栗ご飯にホクホクのさつまいもやキノコ、秋の味覚とシーフードがたっぷりの和風テイストのドリア。 熱々を召し上がれ！ ※各日限定15食

■洋食屋 銀座グリルカーディナル（ようしょくや ぎんざぐりるかーでぃなる）

販売場所：イーストヤード7階



旬のマスカットやモンブランのスイーツも見逃せない！ 「AUTUMN SWEETS FAIR」

「マロンクリームワッフル」2480円

ブリュッセルタイプのボリューミーなワッフルに、マロンクリームとホイップ、栗をのせた秋らしさ満点のワッフル。

■世界のビール博物館（せかいのびーるはくぶつかん）

販売場所：イーストヤード7階

「結晶型 マスカットババロアのタルト」 ＜ホール25cm＞1万3932円／イートイン 1万4190円 ＜カット＞ 1393円／イートイン 1419円

マスカット風味のババロアに、シャインマスカットをふんだんに飾ったタルト。マスカットのさわやかな香りと味わいが楽しめます！

■キルフェボン

販売場所：イーストヤード2階

「秋限定 栗とうぐいす豆の抹茶あんみつ」1078円

大人気カフェメニューに秋限定のあんみつが登場。秋らしい栗とうぐいす豆や黒豆に、抹茶アイスが添えられています。

■田ノ実（たのみ）

販売場所：イーストヤード1階

「さつまいもとチョコレートの贅沢モンブランパフェ」980円

バナナソフトクリームと生クリームにさつまいもとチョコレートを合わせた濃厚な味わいのペーストを巻上げたバナナ屋さんならではの秋らしいパフェ。

■バナナ日和（ばななびより）

販売場所：ウエストヤード3階

「むらさきいものバスクチーズ」980円

パープルが鮮やかな、紫芋を使ったバスクチーズケーキ。 芳醇なチーズの香り×紫芋の味わいは、ひと口で幸せな気分に。

※各日限定15食

■ミゲルフアニ

販売場所：イーストヤード6階

グルメもスイーツも秋の味覚がたっぷりな「東京ソラマチ」。

秋の東京スカイツリー観光の際は「東京ソラマチ」の旬のグルメやスイーツを堪能してみてはいかがでしょうか。



