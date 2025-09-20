◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル）

前日最終オッズが９月２０日、ＪＲＡにより発表された。

単勝１番人気は（９）ドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）で３・１倍となっている。重賞では連続２着が続いているが前走の七夕賞は頭差の惜敗。２走ぶりにクリストフ・ルメール騎手の手綱に戻る今回は、悲願の重賞初制覇へ期待がかかる。

２番人気は（４）レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が３・３倍で続く。軽度の骨折明けだった前走の宝塚記念は１１着に敗れたが、２３年ホープフルＳ、２４年有馬記念とＧ１・２勝を挙げる中山なら侮れない存在だ。

以下、（５）ホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）が４・９倍、（７）ヨーホーレイク（牡７歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）が７・８倍、（１）コスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が９・３倍で続いている。

馬連の１番人気は（４）―（９）で７・９倍。（５）―（９）が８・７倍で続き、以下（４）―（５）が１０・６倍、（７）―（９）が１３・３倍、（３）クロミナンス―（９）が１３・４倍、（１）―（９）が１４・５倍と続いている。

３連単の１番人気は（４）→（９）→（３）の４７・９倍が１番人気となっており、単勝では６番人気１１・８倍の（３）クロミナンス（牡８歳、美浦・尾関知人厩舎、父ロードカナロア）だが、ジョアン・モレイラ騎手の手綱さばきに期待されて相手としては売れているようだ。