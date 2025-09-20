◆イースタン・リーグ 西武９―２オイシックス（２０日・カーミニーク）

西武のＪ・Ｄ・デービス内野手が２０日、イースタン・リーグ・オイシックス戦（カーミニーク）で実戦復帰。「親指の痛みもなく感触もすごい良くて、この１週間半くらいずっとプレーしたくてたまらなかったので復帰できて良かった」と胸をなで下ろした。

８月２９日・オリックス戦（ベルーナＤ）の２回表の守備で、球足の速い打球がワンバウンドで左手首付近を直撃し途中交代。埼玉・所沢市内の病院で「左母指大菱形骨の打撲」と診断された。同３１日に出場選手登録を抹消された当初は１０日での最短復帰が見込まれたが、「最初の１週間はずっと腫れていた。治ったと思ったら次は患部周辺が固くなって可動域が狭くなってしまって。思ったより長く時間がかかってしまった」と負傷から約３週間での実戦復帰となった。

７月に来日し西武に入団。同１９日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）から１軍に合流して３０試合に出場し、９８打数２２安打１４四球３本塁打９打点、打率２割２分４厘の成績を残している。シーズンも残り１２試合。「１軍に戻ってからは楽しんで試合に出るだけだと思うので、しっかり自分のできることをしていいプレーができれば」と意気込んだ。

この日は「５番・三塁」で先発出場。初回２死一、二塁の第１打席は左飛、３回１死の第２打席は三遊間へ痛烈な打球を放ったが、遊撃手の好守に阻まれ遊ゴロに終わった。５回表の守備からベンチに退いた。