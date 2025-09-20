29歳・桃月なしこ、美太もも＆美ボディ全開 「大人の休日」がテーマ【コメント掲載】
モデルで俳優の桃月なしこ（29）が、16日発売の『漫画アクション』の表紙に登場した。昨年の登場から約1年ぶり、前回の表紙からは半年も経たないうちの抜擢となり、本人は「本当にうれしい」と喜びを語った。
【写真】ビキニで美ボディを披露する桃月なしこ
今回の撮影テーマは「大人の休日」。ナチュラルな空気感の中にシックでクールな表情を織り交ぜ、落ち着いた雰囲気を見せている。秋の気配を感じさせる衣装を取り入れた誌面について、桃月は「いつもとは少し違った私を楽しんでいただけると思います」とアピールした。
桃月は現在、テレビ東京系「おはスタ」に金曜レギュラーとして出演中で、人気アニメ「ポケットモンスター」のコーナー「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」を担当。さらに、ドラマ『灰色の乙女』や『夫婦の秘密』、『めんつゆひとり飯2』などに出演し、日本テレビのショートドラマ『セイサイのシナリオ』では主演を務めるなど、俳優としても幅広い役柄に挑戦している。今夏は、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』やFOD／フジテレビ『エリカ』にも出演。2025年3月には関西テレビで放送され、世界配信されるアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』への出演も控えている。
■桃月なしこコメント
――漫画アクション表紙掲載おめでとうございます。
ありがとうございます！
前回登場させていただいたのがちょうど1年ぶりで、今回は半年も経たないうちに再び表紙を飾らせていただけて、本当にうれしく思っています。
こうして短いスパンでまた呼んでいただけるということは、応援してくださる皆さんのおかげだと感じていますし、感謝の気持ちでいっぱいです！
――今回はどの様な撮影でしたか？
「大人の休日」をテーマにした撮影で、リラックスしながらもどこかシックで大人っぽい表情を楽しんでいただける内容になっているかと思います！
ナチュラルな空気感の中に、クールな雰囲気や落ち着いた表情も織り交ぜているので、いつもとは少し違った私を見ていただけるのではないかと思います！
また、そろそろ秋ということで衣装も季節を感じられる色味を取り入れていただきました。誌面を通して、一緒に秋の気配を感じていただけたらうれしいです！
――出身地・愛知県豊橋警察署の1日警察署長を務められるそうですが？
はい！実は以前、千種警察署で一日警察署長を務めさせていただいたことがあり、その時から「いつか自分の地元・豊橋でも出来たらいいな」と思っていました。
それが今年、ついに実現することになって本当にうれしいです。
豊橋は私にとって特別な場所ですし、そこで皆さんと一緒に交通安全やマナーについて学び、地域の方々と交流できるのはとても貴重な機会だと思っています。
子供から大人の方まで、少しでも交通安全への意識を高めるきっかけになればうれしいです。
――最後に一言お願いします！
いつも応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんの応援があるからこそ、こうしてまた表紙を飾ることができました。
これからもさらに多くの表紙や作品で皆さんに喜んでいただけるように頑張りますので、ぜひ引き続き応援よろしくお願いします！
