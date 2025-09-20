¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¥É¥é2¥ë¡¼¥¡¼¡¦±ºÅÄ½ÓÊå¤¬ËÜµòÃÏ½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡Ï¢Æüµ¤»ý¤Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 3-1 ¹Åç(20Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
Ï¢ÆüÌöÆ°¤ò¸«¤»¤ëµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿±ºÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÇÚÊý¤ä¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Èµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤Ã¤Æ·è¤á¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Öµ»½Ñ¤È¤«¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Øµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï1·³¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤º¤Ã¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ºÅÄÁª¼ê¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö5·î¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢2·³¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤â2·³¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ºÅÄÁª¼ê¤ÎÌöÆ°¤Ë¤Ï¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤â½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤â´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£