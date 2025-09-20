ラウール、試験中のパニックに予想外のNG 『愛の、がっこう。』撮影裏でスタッフも爆笑
9人組グループ・Snow Manのラウールが出演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜 後10：00）の公式SNSが20日まで更新され、ラウール演じるカヲルが試験を受けるシーンのメイキングが公開された。
【動画あり】ラウール、試験シーンで予想外のＮＧ？メイキング
カヲルこと鷹森大雅は、愛実（木村文乃）との未来のため、美容専門学校の試験を受験。「試験を受けるシーンにて」と題した投稿では「カヲルの想定以上の音量に笑いが起こりました」と紹介。「完成シーンは本編にてご覧ください！」と呼びかけている。
動画では焦った大雅が一生懸命、消しゴムで消すシーンであまりの必死さに試験用紙がグシャグシャと音を立ててしまい、スタッフからも笑いが漏れた。これにはラウールも口を押さえて「ごめん…」と手を挙げ、ほほえましい一幕が映し出されている。
これにコメント欄では「めちゃくちゃいい笑顔してる」「ここのシーン大好きでした」「何でこんなに可愛いのかなぁ」「スタッフさんの笑い声もイイね」と反響が寄せられている。
【動画あり】ラウール、試験シーンで予想外のＮＧ？メイキング
カヲルこと鷹森大雅は、愛実（木村文乃）との未来のため、美容専門学校の試験を受験。「試験を受けるシーンにて」と題した投稿では「カヲルの想定以上の音量に笑いが起こりました」と紹介。「完成シーンは本編にてご覧ください！」と呼びかけている。
これにコメント欄では「めちゃくちゃいい笑顔してる」「ここのシーン大好きでした」「何でこんなに可愛いのかなぁ」「スタッフさんの笑い声もイイね」と反響が寄せられている。