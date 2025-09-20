◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が今季52号を記録。チームは逆転勝利で地区優勝へ優勝マジック「4」としました。

ジャイアンツ戦に1番指名打者で出場した大谷選手は、5回2死1、2塁の好機で迎えた第3打席。左腕ロビー・レイ投手が投じたアウトコース高めの153キロのストレートを逆方向へはじき返し、レフトへの逆転3ランを記録します。

1年前の同じ日には、敵地でのマーリンズ戦で6打数6安打3ホーマー2盗塁の活躍。50本塁打、50盗塁の「50/50」を達成しました。

この日は今季限りで引退を発表した球団のレジェンドであるクレイトン・カーショー投手が本拠地でシーズンラスト登板しており、このホームランに球場は熱狂。2人はベンチで熱い抱擁を交わしました。

大谷選手は直近4戦3発。一時はフィリーズのカイル・シュワバー選手と4本差に離されていましたが、1本差に接近しています。

すでにフィリーズは地区優勝を決めていますが、ドジャースは優勝争いへ佳境を迎えている勝負の9月。シュワバー選手は今月17試合で月間打率.197、4本塁打、9打点、OPS.790の成績ですが、大谷選手は17試合で月間打率.338、7本塁打、13打点、OPS1.225と、勢いが加速しています。

両者は残り8試合。50本を超えたハイレベルなホームランキング争いが最終局面を迎えます。