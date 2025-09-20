ÃæÎ©Áª¼ê¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡×¤È¥í¥·¥¢¡¡IOC¤Î»²²ÃÍÆÇ§¤Ë
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥Ç¥¯¥Á¥ã¥ê¥ç¥Õ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁê¤Ï19Æü¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤ò¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¡×¤ÈÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊROC¡Ë¤Î²ñÄ¹¤â·óÇ¤¤¹¤ë¥Ç¥¯¥Á¥ã¥ê¥ç¥Õ»á¤Ï¡ÖROC¤Î¸¢Íø¤¬²óÉü¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¡ÊIOC¤Î¡Ë·èÄê¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£·³»öÊ¶Áè¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬ÃÇ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëIOC¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤Î»ÑÀª¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£