歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。過去の発言を謝罪する一幕があった。

アシスタント垣花正が視聴者のメールを紹介。「おとといの夜NHKの歌番組でTUBE特集をやっていました。そのときにTUBEの紅白歌合戦初出場のときのエピソードが出ました。TUBEはメンバー全員白Tシャツ、ジーンズで歌ったそうです。『よしやりきった』と思っていたら、歌い終わりにアッコさんと遭遇。アッコさん『お前ら紅白なめんなよ』とどう喝されてビビったそうです」と読みあげられた。

和田は「ホンマかいな」と過去の自身の発言に困惑。垣花は「前田さんが証言したそうですよ」と補足した。

垣花は「TUBEとしてはいつものスタイルで、ジーンズはジーンズでもビンテージでお高めのジーンズで出たそうなんですよ。でもアッコさんからすると『普段着すぎるやろ』と」と解説した。

和田は「そういうスタイルなんだからね、知ってるはずやねんけどな〜。なんでやろな。巻き返してほしいな。バック・トゥ・ザ・フューチャーみたいに」と語った。

和田は「それよりTUBEのファンの方に申し訳ない。すいません。ちゃんとこの間もTUBEのライブに行って感動して帰ってきました。仲良く付き合わせていただいてます」と謝罪した。

垣花は「そんな心配しなくても誰も怒らないと思いますよ」となだめると、和田は「今や怖い」と語った。