61vElX4XpvL._AC_SY695_


【クローム】ボディバッグが「Amazonタイムセール」にて38%OFFで登場！

■クローム ボディバッグ KADET

Amazonセール特価：9230円(38%OFF)

61h1iq9jCsL._AC_SY695_


KADET（カデット）はバッグの原点に立ち戻り、都市生活で必要とされる物だけを携帯する為に開発されたシートベルトバックル付きのスリングバッグ。アッパーマテリアルは従来のメッセンジャーバッグ同様にミリタリーグレードの耐久性を誇り、卓越した操作感を持つシートベルトバックルも健在。CTZやMINI METROなどにも通じるショルダーストラップは、人間工学に基づいた成型をされているのでフィット感や装着感は格別となっており、メインコンパートメントには全天候対応の止水ジッパーを装備してアクセスを容易にするだけでなく、突然の天候変化にも対応。

■アンダーアーマー ランニングシューズ UAサージ3

Amazonセール特価：6970円(12%OFF)

71t-8TwR0TL._AC_SY695_


ジョグなどの柔らかい走りでは、衝撃を吸収して足を守りスピードトレーニングなどの強い走りでは、反発力を生み、スムーズな蹴り出しを可能にする。

■ザ ノースフェイス コンパクトジャケット

Amazonセール特価：1万791円(23%OFF)

61UF7agJ+cL._AC_SY879_


外出先や旅先での悪天候に対応できるはっ水加工を施した軽量シェルジャケット。20洗3級はっ水加工、ワンハンドアジャスター対応フーデッド、スタッフサック付きなど神機能多数。

■ニューバランス スニーカー MS327 U327

Amazonセール特価：9779円(30%OFF)

71IrXiojxKL._AC_SY695_


1970年代のテイストを盛り込んだ ビッグNロゴが印象的な「327」。

■アディダス リュック

Amazonセール特価：4965円(44%OFF)

81hH514BlDL._AC_SY695_


毎日の通勤通学や、ジムの行き帰りに便利なバックパック。外側に複数のポケットと、内側にはノートPC用スリーブを装備した、小物やギアを整理しやすい作りになっている。1日中快適に背負っていられる秘密は、LoadSpringストラップとエアメッシュのバックパネル。また荷重を安定させる、コンプレッションストラップも付いている。外側にシューズ用コンパートメントがあり、汚れたギアと他の物を分けて収納できる。 この製品は、リサイクル素材を50%以上使用。

