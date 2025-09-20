エンジンは1040ccへ拡大 最高出力46ps

フィアット508S バリラ・スパイダー・コルサを、クリストファー・メトカーフ氏は1953年に売却。2年後に、グレートブリテン島中部のダンステブルへ拠点を置いた、ロックハート・サービス・デポ社の元へやって来た。

【画像】クラス圧倒の実力 508S バリラ・スパイダー「コルサ」 オープンのフィアットたち 全158枚

「知りうる限りボディはオリジナルの2シーターで、軽合金製のフェンダーを備え、TTレースのレギュレーションへ合致します」。とロックハート氏は情報を残している。



フィアット508S バリラ・スパイダー・コルサ（1933〜1937年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

燃料タンクは軽合金の6ガロン（約27L）で、ショックアブソーバーは特性なこと。タイヤは、15インチのダンロップ・レーシングを履くこと。エンジンは1040ccへ拡大され、最高出力は46psで、レブリミットは4500rpmだったことも、彼は確認している。

以降、複数の所有者を経て、1980年代初頭にレストア。イタリアへ戻るが、引き取ったディーラーは放置してしまう。しかし、英国のフィアット・マニア、ポール・デ・トゥリス氏が発見。2016年にグレートブリテン島へ持ち帰り、往年の輝きを保っている。

驚くほど小さいボディ 不自然なペダル

写真ではサイズ感を理解しにくいが、508S スパイダー・コルサは驚くほど小さい。ボディは美しく魅力的でも、パワートレインはどこに詰まっているのだろう、と思うほど。

丸くカットされたボディサイドのおかげで、乗降性は良い。着座位置が高く、上半身が露出する。キーを回してスターター・スイッチを引くと、小柄な4気筒エンジンは元気に目覚めた。



ステアリングホイールの位置はドライバーの正面、膝の上へ伸びる。一方で、ペダルは不自然なほど近い。しかも、ステアリングコラムからぶら下がるように、中央へアクセルペダルがあり、それを挟んでブレーキとクラッチがある。

このレイアウトへ慣れることができれば、運転は難しくない。筆者は、右がブレーキで真ん中がアクセルだと、頭の中で反復し続けたけれど。

小さなフィアットは本当に楽しい

エンジンはメトカーフ時代のオリジナルではないものの、同等のチューニング・ユニットが載っている。ロンドンの南から、開けた郊外を目指して出発。すれ違うドライバーの視線は、温かいものもあれば冷たいものもある。

数分ほど走れば、コールズドン・コモンという原野が見えてくる。建物の姿は消え、交通量は少ない。筆者は、508S スパイダー・コルサへ惹き込まれていく。



エンジンは清々しいほどレスポンシブ。チューニング度が高く、低域での柔軟性は良くないとはいえ、加速は充分に鋭い。変速時は、いつもと違うペダル配置でのダブルクラッチが欠かせない。

シフトレバーは、ステッキのように長い。2速と3速はギア比の差が大きく、時間軸がズレたように印象が変わる。それでも、回転数を引っ張れば喜びが湧いてくる。小さなフィアットは、本当に楽しい。ずっと走っていたくなる。

蝶のように軽やか 蜂のように鋭く刺激的

ステアリングは過剰なほど感触豊かで、軽く操れるが、キックバックは殆どない。路面の凹凸は振動で感じ取れるが、背骨が痛くなるほどではない。ワダチを越えても、ボディが揺さぶられることはない。

速度の高いカーブでも、クルマの挙動は予想通り。回頭性は期待以上だが、急なリカバリーは必要ない。508Sの運転は、筆者は今回が初めてではない。道幅の広い区間で、その実力を探りたいという思いになる。唯一、ブレーキは心もとないが。



メトカーフは、自宅のあったグレートブリテン島の南、レディングからシルバーストン・サーキットまで、イベントがあるたびに自走で向かったという。平均時速80km/hで。現在の交通環境でその再現は難しいものの、誇張したものではないとわかる。

運転には慣れが必要でも、魅力がそれを上回る。蝶のように軽やかなフィアットは、蜂のように鋭く刺激的だった。

協力：DTRヨーロピアン・スポーツカーズ、ポール・デ・トゥリス氏