508A バリラがベースの小さなスパイダー

フィアットは、今も昔も魅力的なコンパクトカーが得意分野。イタリア以外では馴染みが薄いかもしれないが、小柄なロードスターも多数手がけてきた。850スパイダーに1200や1600のカブリオレ、124、X1/9、バルケッタなど、個性派揃いでもある。

【画像】クラス圧倒の実力 508S バリラ・スパイダー「コルサ」 オープンのフィアットたち 全158枚

今回ご紹介する508Sも、小さなフィアット。ベースは1932年のイタリア・ミラノ・モーターショーで発表された、508A バリラという名のサルーン。エンジンは995cc 4気筒サイドバルブで、後にオーバーヘッドバルブ化され22psを発揮した。



フィアット508S バリラ・スパイダー・コルサ（1933〜1937年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

トランスミッションは当初3速だったが、4速へ改良。ブレーキは油圧式で、電装系は12Vと優れていた。フィアットは、この技術を流用。優雅な雰囲気のスポーツ・スパイダーと、サイクルフェンダーを与えたスパイダー・コルサを、1933年に発売する。

スタイリングを手掛けたのは、カロッツエリアのギア社。優しく弧を描くテールと、中央に突き立ったフィンは、アルファ・ロメオ6C-1750 グランスポーツを想起させた。

戦前はクラス圧倒の実力 ル・マンでも活躍

戦前のフィアットは、1927年にモータースポーツの一線から退いていた。だが508S バリラ・スパイダー・コルサは、1930年代にクラスを圧倒する実力を備えていた。

特に有名なのは、1934年のコッパ・ドーロ・デル・リットリオだろう。5月下旬から6月上旬の8日間に、イタリアの公道を突っ走る耐久レースで、総走行距離は5671km。508S スパイダー・コルサは優勝し、「コッパ・ドーロ」という愛称を得るに至った。



フィアット508S バリラ・スパイダー・コルサ（1933〜1937年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ミッレミリアやタルガ・フローリオはもちろん、隣国のル・マン24時間レースやフランス・グランプリでも活躍。高い評価を集め、フランスのシムカによってライセンス生産されてもいる。

イタリアから移住したアメデ・ゴルディーニ氏は、508S用のアルミニウム製ヘッドを開発し販売。そのチューニング技術は注目を集め、シムカ・コンペティション部門の責任者へ招かれる。その後、ルノーと提携しゴルディーニ仕様が誕生した。

ボディは英国のコーチビルダー

508S スパイダー・コルサの生産数は、正確には不明。シムカとドイツのNSUによる生産を含めても、500台に達しない、というのが一般的な理解のようだ。

今回の1台は右ハンドル・シャシーの後期型で、オーバーヘッドバルブ・エンジン。グレートブリテン島へ上陸した、48台の内の1台だ。ボディは英国のコーチビルダーが仕立てており、ギア社のスタイルを継承しつつ、テールフィンは僅かに背が高い。



フィアット508S バリラ・スパイダー・コルサ（1933〜1937年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

このスパイダーを購入したのは、クリストファー・メトカーフ氏、通称「ディッキー」。彼の名義で1935年にナンバー登録され、各地のレースを戦っている。ただし、当時の英国では知名度が低く、売れ残った12台はイタリアへ戻されている。

大戦中はスパイとして活躍したメトカーフ

メトカーフは1907年生まれ。1929年にモーガンJAPでレースデビューし、ホルストマン、フレイザー・ナッシュとマシンを乗り換えた。そんな彼の相棒で、最も有名なのがブルックランズでも勇姿を披露した、ブラックの508S スパイダー・コルサだろう。

望まれぬ第二次大戦が始まると、彼はポルトガル・リスボンでスパイとして働き始める。ドイツ人の上官たちは、メトカーフはナチス政権のために活動していると信じた。ところが実際は、英国の情報機関、MI5へ情報を流していた。



フィアット508S バリラ・スパイダー・コルサ（1933〜1937年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

諜報活動をこなし、終戦後は英国連邦省の公務員に。その傍らで、フィアットのアップデートにも注力した。1949年の英国グッドウッド・メンバーズ・ミーティングでは総合優勝。1952年のボアハム100マイルレースでも、クラス優勝を掴んでいる。

年金受給の年齢でもレースへ参戦

当時のAUTOCARは「戦前のモデルと見た目は変わらないものの、ボンネットのエアインテークは新しい」。と、508S スパイダー・コルサの記事を組んでいる。最高速度は131km/hで、ラム効果までは得られなくても、多少は吸気効率が改善したのだろう。

その紙面では、グッドウッド・サーキットを平均110.5km/hで周回したとも紹介している。限られた馬力を考えると、かなり意欲的な走りだったといっていい。実際、彼の運転は大胆だった。



フィアット508S バリラ・スパイダー・コルサ（1933〜1937年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

年齢を重ねても、メトカーフはローラMk1やクーパーF3など、レーシングカーを改造して参戦。1970年代に年金を受給し始めるが、ロータス23を走らせ複数のイベントで勝利を重ねた。1988年に亡くなるが、明るく謙虚な人物だったという。

この続きは、フィアット508S バリラ・スパイダー「コルサ」（2）にて。