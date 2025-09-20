◇セ・リーグ 阪神1―4DeNA（2025年9月20日 甲子園）

阪神の連勝が4で止まった。先発の高橋が4回と5回に失点し、今季初黒星を喫した。攻撃陣は初対戦したルーキー竹田に苦戦。6回まで2安打に封じられ、7回1死から大山のソロ本塁打の1点しか奪えなかった。

藤川監督は、高橋降板後に流れを止めきれなかった椎葉、伊原の投球について「伊原もそうだし、椎葉もそうだけど、あのあたりは、工藤もそうですけど、とにかく球場というか、まだまだファンの方に育ててもらう選手ですから、いい勉強といいますかね。これはもう、そういうところに差し掛かってきますから。伊原も、かわそうとしても、もうかわせる時期じゃないし、やっぱりそのあたりは勉強で、かわす技より強さを、来年に向けて、いま勉強している、と。そこに尽きると思いますけどね。それは新人だから通りかかっていることだし、うまさというものは、時期はもう過ぎているので、次は強さを身につけるということがこれからは必要になる」と一回り強くなることを求めた。

21日からは神宮、横浜へ関東遠征。「バッターたちもそうだけど。あしたから東京かな。しっかりと、最後に2試合、東京でいい試合をして、横浜でもいい報告をして、そういったゲームになりますね」と残りのレギュラーシーズンをしっかり戦い切ることが重要だと強調した。