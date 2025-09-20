◇フィギュアスケート ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第2日（2025年9月20日 北京）

ペアのフリーが行われ、SP4位の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は115・98点をマークして合計178・66点で3位となった。

ペアは五輪出場の残り3枠を懸けた戦いで、3位に入ったことから新たに1枠を獲得した。日本勢は“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が3月の世界選手権で1枠を確保。このため、日本からミラノ・コルティナ冬季五輪にペア2組が出場できることになった。

長岡、森口組は結成3季目。9月上旬のISUチャレンジャーシリーズ木下グループ杯でSP、フリー、合計点とそろって自己ベストを更新して今大会を迎えた。

▽フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪出場枠

男子、女子、ペア、アイスダンスでそれぞれ各国・地域3枠が最大。日本は3月の世界選手権で男女各3枠、ペア1枠を確保した。最終予選はロシアとベラルーシから「個人の中立選手（AIN）」が参加する男女で各5枠を争い、ペアで3枠、アイスダンスで4枠を争う。