全国のあすの天気です。

明け方まで、東日本・北日本を中心に雨が降りそうです。北日本を中心に非常に激しい雨が降り、北海道ではあす未明にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。土砂災害などに警戒し、安全な場所で過ごすようにしてください。北海道や北陸地方は昼過ぎまで局地的に雨が残りやすいでしょう。そのほかの地域は、太平洋側の地域を中心に日中よく晴れる見込みです。

あすの気温です。西日本を中心に高く、各地で30℃を上回るでしょう。東京も31℃まで上がり、真夏日となる見込みです。こまめに水分補給をするなどして、熱中症にご注意ください。北海道や北陸はきょうよりも大幅に気温が低くなり、北海道では最高気温が20℃を下回るところが多くなりそうです。

週間予報です。このさき、水曜日までは広い範囲で晴れるでしょう。週の後半も、太平洋側の地域は引き続き晴れますが、日本海側の地域は曇りや雨となりそうです。気温は西日本を中心に高く、30℃を上回るところが多くなる見込みです。厳しい残暑が続くため、引き続き熱中症にならないようお気をつけください。

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :17℃ 釧路 :20℃

青森 :24℃ 盛岡 :24℃

仙台 :26℃ 新潟 :26℃

長野 :25℃ 金沢 :28℃

名古屋:32℃ 東京 :31℃

大阪 :30℃ 岡山 :30℃

広島 :31℃ 松江 :27℃

高知 :33℃ 福岡 :30℃

鹿児島:32℃ 那覇 :33℃