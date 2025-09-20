【数量限定】ｍä＆ｍë Latte×kippisの北欧デザインコラボ♡

クラシエ「ｍä＆ｍë Latte(マー＆ミー ラッテ)」から、北欧デザインブランド「kippis®」とコラボした数量限定パッケージが登場します。2025年10月8日(水)発売の「ボディソープ」2種と「トリートメントボディミルク」は、親子で使える優しい処方に、絵本のような温かなデザインが魅力♡大切なバスタイムをより豊かに彩ってくれる特別なアイテムです。

親子で使える♡保湿力たっぷりケア

泡で出てくるボディソープ

ボディソープ（液体タイプ）

トリートメント ボディミルク

「ｍä＆ｍë Latte」のボディソープとボディミルクには、牛乳由来の保湿成分「プレミアムＷミルクプロテイン*1」を配合。

大人と子どもの異なるダメージを同時にケアし、うるおいバリア成分が繊細な肌を守ります。泡タイプはふわ密泡でやさしく洗い上げ、液体タイプはしっとりなめらかな洗い心地。

ボディミルクはベタつかず、顔にも使えるのが嬉しいポイントです。

＊1： ボディソープ(ラクトフェリン＋乳酸桿菌／乳発酵液)/ボディミルク（ラクトフェリン＋ヨーグルト液)

北欧テキスタイルが彩る数量限定デザイン

今回の限定パッケージは「kippis®」デザイナーEri Shimatsuka氏による「Metsäretki（森におでかけ）」柄。

くまのクルタとウサギのトプソが森でベリー摘みをする様子が描かれ、まるで絵本の1ページのような温かみのある世界観が広がります。

バスルームをほっこり彩り、毎日の親子時間がもっと楽しくなるデザインです。

限定デザインで親子のバスタイムを特別に♪

ｍä＆ｍë Latte×kippisコラボの数量限定デザインは、保湿力の高い処方と北欧らしい温かみのあるアートが魅力。発売は2025年10月8日(水)、全国のドラッグストアやスーパーで購入可能です。

ボディソープは550mL（泡タイプ）、490mL（液体タイプ）、ボディミルクは310gで、いずれもオープン価格。親子で一緒に使えるやさしいアイテムで、毎日のバスタイムを心地よく彩ってみてはいかが？