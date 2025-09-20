【ダイソー】アウトドア＆防災グッズに◎！ 濡れてもOKな「耐水メモ帳」、水に30分浸したらどうなる？
メモ帳が濡れて破れてしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。そのような人に朗報！ 100円ショップ大手のDAISO（以下、ダイソー）には、水に濡れても大丈夫なメモ帳があるのです。
今回は、ダイソーのメモ帳を実際に濡らしてみたリポートをご紹介します。
ダイソーには、水に濡れても大丈夫なメモ帳が2種類あります。画像左のものは「A7ツインリングメモ 撥水（はっすい）ペーパー使用」、右のものは「耐水メモ帳」。どちらも価格は税込110円です。
見た目はどちらも普通のメモ帳で違いはないように見えますが、実際に触ってみるとこの2つのメモ帳にも違いがあります。
「A7ツインリングメモ 撥水ペーパー使用」は40枚、「耐水メモ帳」は80枚がセットになっています。「耐水メモ帳」の方が1枚が明らかに薄いです。
しかし、リングから1枚を切り離そうとしたとき、「A7ツインリングメモ 撥水ペーパー使用」は比較的すぐに切り離せましたが、「耐水メモ帳」は強度がありなかなか切り離すことができませんでした。この強度にまず驚きました。
なお、「A7ツインリングメモ 撥水ペーパー使用」「耐水メモ帳」の商品パッケージに記載されていますが、水性ペンなど、ペンの種類によっては文字がにじむことがあります。
以下の画像は、左から一般的なメモ帳→「A7ツインリングメモ 撥水ペーパー使用」→「耐水メモ帳」で、筆記具は上から水性ペン→油性ペン→ボールペン→シャーペンとなります。
30分ほど水に浸してみました。
水から引き上げた状態が以下の画像です。一般的なメモ帳は、水から出す段階でビリビリに破けてしまいました。「A7ツインリングメモ 撥水ペーパー使用」「耐水メモ帳」は、どちらも水から引き上げただけでは破れていません。
水から引き上げた「A7ツインリングメモ 撥水ペーパー使用」「耐水メモ帳」の強度を確認しようと横に引っ張ってみると、「A7ツインリングメモ 撥水ペーパー使用」の方は裂けました。
一方、「耐水メモ帳」は力を入れて引っ張っても破れません。かなりの強度です。
実は、「耐水メモ帳」は木材パルプを使用しておらず、石（石灰石）が主原料となっているので耐水性が高いのだそう。この強さには驚きです。
さまざまなシーンで活躍してくれること間違いないでしょう。ぜひ多くの方に「耐水メモ帳」を防災グッズとして準備していただきたいです。
▼商品情報
商品名：耐水メモ帳
価格：税込110円
JANコード：4549131601237
商品サイズ：7×0.8×10cm
枚数：80枚
商品名：A7ツインリングメモ 撥水ペーパー使用
価格：税込110円
JANコード：4984343552494
商品サイズ：約10.5×7.3×0.4cm
枚数：40枚
(文:矢野 きくの)
(文:矢野 きくの)