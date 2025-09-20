酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

■いきなりパイパンもありかも

【お悩みNo.119】ブクロさんに質問です。ズバリ飽きられない方法はありますか？【PN:もんもん・25歳・OL・女性】

――好きになった相手ですから、気持ちの移り変わりは心配です。

飽きられないようにということですけど、中身はそうそう変われないので、外見とかのイメチェンになるんでしょう。そうなると髪型とかを変えるのが一番ベタですよね。相手に何も言わずバッサリ切ったり。

――でも、それって一回しか使えない。

俺は好みではないけど、いきなりパイパンにしてもいいかもしれないですね。そういう新鮮な驚きが大事なんだと思います。

――すぐに毛の話にもっていきますね。

あとはヘアメイク。女性はメイクでかなり変わりますからね。そしてファッションね。露出を増やしたり、逆に清楚な感じにしたりと。見た目というのはかなり印象が変わると思いますから、相手も楽しみなのでは。

――小手先のテクニックが意外と有効。

嘘でもいいから、「この間ね、職場で女優さんに似てるって言われたの」って言うのもいいですね。男というのは結局ネームバリューに弱いと思うんです。「タレントの〜さんに似てるって言われた」って彼女に言われたら、ちょっとそう見えてくるじゃないですか。そして、そのタレントやと思って抱きたくなるはずですから。

――有名人と似ているところを必死に探すべきである。

広瀬すずにちょっとでも似てるとこがあるなら、メイクやファッションを寄せたりしたら、男はそらうれしいですよ。そうやって誰かに似せていく努力をしてもいいかもしれません。

――今月が広瀬すずだったら、来月は広瀬アリスに似せていく。

そうやってテーマを決めていったら恋人も飽きないし毎月楽しめますね。ということは、最終的な目標はモノマネタレントになることなのかも。モノマネの人は誰かになりきってエッチするって言いますから。

――画期的な答えですが、つまり自分らしさを捨てるってことですね。

この人は飽きられない方法を聞いてるわけですかねら。自分を高めたいなんて、一言も言ってない。モノマネに本腰を入れてどんどんレパートリー増やしてください。

■無理にどうにかしなくていい

【お悩みNo.120】ブクロさん、聞いてほしいです！（泣） 某アパレルショップでの会計時、その店員さんが約1年前かなり酔っ払ってめちゃくちゃなワンナイトした相手でした。

動揺を隠そうとしてレシートをガン見したままお店を出ましたが、とんでもなく恥ずかしくて気が気でなかったです。もうその街自体も歩けません。

ブクロさんだったらどのようにそういう気まずさを乗り越えますか？【33歳・会社員・女性】

――気まずいシーンを乗り越える方法とは。

まあこういうときは、ありますよ。自分の横に女性がいたら知らないふりをします。気が付かないふりが一番。相手も気づいてない可能性もあるわけですから。

でも、目が合ってお互い「あっ」と思ったら、その場をどうするか考えるでしょう。おそらく必死に話しかけますね。

――どんな言葉がこの場合は最適なのか。

「あれ、久しぶり。LINE変えた？」とかですかね。

――また抱こうとしてませんか。

「変えてない」と言われたら、どうにかなるかもと思う。でも、「変えた」と言われたら沈黙します。そういう場合は無理にどうにかしようとしなくていいと思いますし。

――乗り越えようという発想がよくない。

気まずくない方法を探してもいいと思います。この仕事をしたら、やっぱそんな場面に直面したら、笑いにしたほうがいいよね、っていう気持ちはある。

――例えば、過去にセックスした相手にたまたま遭遇して、「ちょっと怒ってるな」という時はどうしますか？

あれ、「なんか怒ってる？」って原因を探ります。こちらに非があったら悪かったと謝ります。でも、大した理由もなく不機嫌な相手には「あれ、僕たちエッチしましたよね？」と聞きたいですね。

――エッチしたことを後悔している可能性もあります。

たしかに、「あの時はどうにかしてたの」と言われたことがありますね。でも彼女もきっとその当時は寂しかったんでしょう。

心の隙間を埋められてよかったなって思うんです。ワンナイトのセックスというのはタイミングがすべてですから。

