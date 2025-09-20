「戻れなくて本当に申し訳ない」パワハラ疑惑のJ３高知・秋田豊監督がSNS更新。選手へのメッセージも「短い間でしたがありがとうございました」
パワハラ疑惑により休養中となっていたJ３高知ユナイテッドSCの秋田豊監督が、９月20日に自身のXを更新。謝罪と感謝のメッセージを投稿した。
秋田監督はパワハラ疑惑により休養していたが、19日に会見を開き、監督辞任を表明。その翌日、SNSで心境を発信した。
投稿では「高知ユナイテッドSCに関わる全ての方々へ」と題し、まずサポーターとスポンサーに向けて「この度はパワハラの件で皆さんにご心配をかけ本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。
さらに「どんな時も暖かいメッセージを頂きありがとうございました。このようなことになってしまい申し訳なく思っています」とし、自身をチームに戻すための署名活動に協力した支援者に対しても「本当に感謝しております」と述べている。
そして、選手とスタッフへは、次のように激励のメッセージを送った。
「チームの勝利のために戦っている選手たち、戻れなくて本当に申し訳ない。チームは非常に厳しい状態になっているけど、みんなの力で何とか残留できるように頑張ってほしいと思います。
しっかりと自分に矢印を向け、自分が上に行くためには何をすべきかを常に考えて１日１日を大切にしてこれからもサッカー人生を楽しんでください。いつも応援しています。短い間でしたがありがとうございました」
高知県の人々に対しては「短かったですが濃厚な半年間を高知で過ごさせてもらいました。最高にうまいカツオの藁焼き（いちば寿司）！おいしい日本酒！美しい景色！そしていつも暖かくフレンドリーで叱咤激励の声をかけていただいて本当にありがとうございました」とし、「皆さんと接し、高知の文化に触れ最高に楽しかったです。高知最高！」と締めくくっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
秋田監督はパワハラ疑惑により休養していたが、19日に会見を開き、監督辞任を表明。その翌日、SNSで心境を発信した。
投稿では「高知ユナイテッドSCに関わる全ての方々へ」と題し、まずサポーターとスポンサーに向けて「この度はパワハラの件で皆さんにご心配をかけ本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。
そして、選手とスタッフへは、次のように激励のメッセージを送った。
「チームの勝利のために戦っている選手たち、戻れなくて本当に申し訳ない。チームは非常に厳しい状態になっているけど、みんなの力で何とか残留できるように頑張ってほしいと思います。
しっかりと自分に矢印を向け、自分が上に行くためには何をすべきかを常に考えて１日１日を大切にしてこれからもサッカー人生を楽しんでください。いつも応援しています。短い間でしたがありがとうございました」
高知県の人々に対しては「短かったですが濃厚な半年間を高知で過ごさせてもらいました。最高にうまいカツオの藁焼き（いちば寿司）！おいしい日本酒！美しい景色！そしていつも暖かくフレンドリーで叱咤激励の声をかけていただいて本当にありがとうございました」とし、「皆さんと接し、高知の文化に触れ最高に楽しかったです。高知最高！」と締めくくっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介