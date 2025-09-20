◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が日本時間20日までに自身のインスタグラムを更新。今季限りで引退を発表したクレイトン・カーショー投手を称える投稿を、ストーリーズにて立て続けにポストしました。

この日、ジャイアンツ戦に先発したカーショー投手。19日に引退を表明し、この日がレギュラーシーズンでは本拠地最後のマウンドとなりました。

そのカーショー投手は、ドジャース一筋18年、メジャー通算222勝、3045奪三振を記録するなど米球界屈指の左腕として活躍してきました。

大谷選手は、1点を追う5回に逆転3ランを放ち、レジェンドの花道を飾る勝利に貢献。ベンチで熱いハグをみせました。

試合後は、連続でストーリーズを更新し、投稿の締めは、ベンチ内でカーショー投手と笑顔でハグをかわす写真を添えました。

SNSでは「めちゃくちゃ微笑ましいシーン」「2人の絆が素敵すぎ」「いい笑顔、いい写真」「涙腺崩壊」「最高の形でまた笑顔の写真が見たい」「お互いリスペクトし合える関係」「ショウコンビいいですね」とメジャーを代表する2人の熱い抱擁に感動のコメントが集まっています。