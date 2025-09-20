タレント鈴木あきえ（38）が20日、インスタグラムを更新。第3子妊娠を報告し、稽留流産を経験していたことも告白した。

鈴木は「応援して下さってる皆さま・関係者の皆さまへ小さなご報告。いつも温かい応援ありがとうございます。私ごとですがこの度、新しい命を授かりました」と報告した。

続けて「今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんにやさしく話しかける息子や娘の姿を見ては心がふわっと温かくなる毎日です」と近況をつづった。

鈴木は「実は今回の妊娠に至る前に昨年稽留流産を経験し命の尊さや儚さ、妊娠出産がいかに奇跡の連続であるかということ、そして赤ちゃんには赤ちゃんのタイミングや事情があるのだなということを改めて感じました」と打ち明け「と同時に、我が子がお空にかえってしまうという悲しい経験をされた方は決して少なくないんだということも知りました。この事は特にSNSでお伝えする予定はなかったのですが私自身辛かった時に、経験者である周りのお友達や同じ経験を発信されてる方の投稿にとても励まされたのでお伝えすることにしました」と妊娠発表に至る経緯を記した。

さらに「3度目の出産となりますが、まずは元気な赤ちゃんを無事迎えることができるように私自身もリラックスした気持ちで妊娠生活を送っていけたらと思っております」とし「お仕事は体調と相談しつつ可能な範囲で務めさせていただけたらと思っておりますので今後ともよろしくお願い致します。長文、読んでいただきありがとうございました。鈴木あきえ」と自身の名で投稿を結んだ。