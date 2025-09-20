◆女子プロゴルフツアー 住友生命レディス東海クラシック 第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、１８位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）が９番からの５連続を含む７バーディー、２ボギーの６７をマークして通算７アンダーとし、トップと３打差の７位に浮上した。「そんなに昨日とプレーで変わったことはなくて、終わったら『５連続バーディーだったな』という感じ」と冷静だった。

同組で回った２０１３年賞金女王の森田理香子（フリー）の話題になると、途端に表情が緩んだ。１３歳上の憧れの大先輩とのラウンドを終えた２２歳は「ペアリングが一緒になって、もう本当に今日が楽しみで、すごくワクワクしていた。本当に一緒に回れてうれしかったし、プレーがすごく早くて男前だった。しゃべると関西弁でかっこいい」と目を輝かせた。

森田が２３歳で女王に戴冠した時、桑木は１０歳だった。「ジュニアの頃にテレビで見ていて、賞金女王になるのも見ていた。これだけ出場人数がいるなかで、一緒のスコアになって一緒に回れるっていうのは奇跡的」と幸せをかみしめながらの１８ホールだった。

飛ばし屋のスイングを、間近で見る機会にも恵まれた。「クラブがすごく走っていた。３番アイアンも何回か打っていたけど、しっかりミートして、すごくきれいなドローで距離も出ていた。力でいくんじゃなくて、体もクラブも使って飛ばしていた」。学びの多い一日になった。

今季ポイントレース上位者が優勝圏内に顔をそろえた。「去年は岩井明愛、千怜も、（竹田）麗央ちゃんも（山下）美夢有さんもいた。そのなかで勝てたという経験があるので、しっかり明日その経験を生かして自分のプレーができたら、いいところにいけると思う」。プレーオフの末に敗れた前週のソニー日本女子プロ選手権の悔しさを晴らす機会が、早々に訪れた。昨年１１月のＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯以来のツアー４勝目へ、逆転を狙う。