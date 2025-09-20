２年連続のＢクラスが決定―。２０日、広島は巨人に１―３で敗れた。試合は、先発・森翔平（２７）が５回までに敵主砲・岡本の２試合連続弾など、３点を奪われた一方で、赤ヘル打線はＧ・横川に対し、１番・中村奨成（２６）の８号ソロのみ。もはやその戦いに覇気はなく、４連敗で借金は今季最多の「１５」。残り７試合を残して、ＣＳ進出の可能性が完全消滅した。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）のおもな一問一答

――前日・大瀬良に続き、この日も先発・森が敵の４番・岡本に被弾？

新井監督 そうだね。やっぱり振れているし、甘い球は逃してくれないね。森も立ち上がりから、ボールの、球威はあるように見えたけど、少しづつ甘くなったのをジャイアンツの各打者が、逃してくれなかったかなと

――９番・森から始まる１―３の６回の攻撃では代打を送った？

新井監督 あそこは追いかけてないといけないから。勝負は７回までだと思う。８回、９回には（相手は）強力なブルペンなので。だから、あそこで『ご苦労さん』と。

――打撃は中村奨が８号ソロ？

新井監督 いいホームランだったね。いい反応したと思うし、自信にしてもらいたい

――東京ドーム最終戦。２勝８敗１分けと分が悪いまま終わった？

新井監督 昨年もなかなかいい試合を見せてあげられずに、今年も。そこは本当に申し訳ないです。今年も１年間、たくさん応援して頂いて、ありがとうございましたと。

――残り試合はまだあるが、ＣＳ進出の可能性がきょうの負けで完全消滅した？

新井監督 そこもね、今後、今まで以上に若い選手にチャンスをあげていくことになると思う。しっかりとやってきたことをアピールしてくれればいい。（こちらは）そんなにすぐ結果が出るとは思っていないし、思い切ってやってくれたらいい。