元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２０日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。候補者が出そろった自民党総裁選（２２日告示、１０日４日投開票）についてコメントした。

この日の午前、小泉進次郎農相が都内で記者会見を開き出馬を正式に表明。これにより、高市早苗氏、林芳正氏、小林鷹之氏、茂木敏充氏に小泉氏を含めた５人が争う構図が確定した。

候補者のそれぞれの会見について橋下氏は「選挙に勝ちに行くために、尖がった主張をマイルドにしてる人は、僕ちょっと信用性に疑問符がつくんですよ」と私見を述べた。

その具体的な候補については「小泉さんは選択的夫婦別姓ってドン！と言ったんだけど、自民党内でウケが悪いから降ろしてしまった。それから高市さん。高市さんは絶対何が何でも総理になっても『靖国参拝はやり続ける！』と、僕も生番組で何度も聞いても『行くんだ』『行くんだ』と言ってたのが、今回の総裁選勝ちに行くためにそれを降ろしてしまった。ちょっと残念ですね」と持論を展開。

その上で「尖がったことを言ってそれで支持を集めて来たんだったら、選挙でも尖がったことを言い続けないと」と訴えた。

他の候補については「意外に茂木さんとか林さんは尖がったことを言わないから、世間的には知られていないんだけど、同じスタンスでずっとやってる。だから今回の総裁選でも同じようなスタンスでやってる」と分析し、「僕は選挙前に言ってることと選挙で言ってることが違う人っていうのはちょっと信用ならんのです」と顔をしかめた。

前回の総裁選で狎蹐辰伸畆臘イ鬚靴銅座したため微調整したものと見られるが、橋下氏は「自分の考え方があるんだったら、みんなが理解するような働きかけをやるのが本来の政治家だと思うんですよ。そこを旗下げてしまうんだったら（意味がない）。高市さんなんか、いろんな強烈なことを対外的に言ってるのに。いざという時、戦になったら、分が悪くなったら、それを降ろしてしまうの？ってなっちゃう。前回失敗したんだったら、勝つように『自分の考えはこうなんだ』というのを仲間に説いていくのが政治家だと思うんですけどね」と首をひねっていた。