◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

広島は、４連敗でＣＳ進出の可能性が完全消滅した。巨人に敗れ、今季ワーストを更新の借金１５。残り８試合で３位まで８ゲーム差に広がった。先発陣で唯一の白星先行だった森が、５回３失点で７敗目（７勝）。新井監督は就任１年目に５年ぶりのＡクラス・２位に導いたものの、昨年は９月に月間２０敗（５勝）の大失速で４位。今季は６月終了時点で首位・阪神に３・５ゲーム差の２位という好位置も、７月に４勝１６敗３分けと失速。“魔の９月”は今年も５勝１２敗と巻き返せず、２年連続のＢクラスとなった。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―前夜同様、岡本の一発でやられた。

「そうやね。やっぱり昨日もそうだけど、振れているし、甘い球は逃してくれない。森も立ち上がりから、ボールの球威というのはあるように見えたんだけど、少しずつ甘くなったのをジャイアンツの各バッターが逃してくれなかったのかな」

―５回７９球でリリーフにスイッチ。

「あそこは追いかけないといけないから。勝負は、７回までだと思っているから。（巨人は）８回、０回は強力なブルペンがいる。だからあそこでご苦労さんというところ」

―中村奨選手が完璧な８号ソロで一時同点に。

「いいホームランだったね。なかなかヒットも出ない中で、追い込まれてからも良い反応をしたと思うし、どんどん自信にしてもらいたい」

―東京Ｄは今季最終戦だった。２勝９敗１分けと苦戦した。

「昨年もなかなかドームでいい試合を見せてあげられなくて、そこは申し訳ない。今日もそうだけど、１年間たくさん応援していただいて、ありがとうございます」

―Ｂクラスが確定した。

「まあ、そこももちろん頭に入っている。まあ今後、今まで以上に若い選手に、チャンスが来るんじゃないかと思います」

―若手にはどんなことを考えながら試合に出てほしいか。

「どうというか、しっかりやってきたことをアピールして、出してくれたら、それでいいと思う。そんなにすぐに結果が出ると思ってないし、思い切ってやってくれればいいと思います」

―きょうは会沢選手を抹消して清水選手が昇格。若手起用に切り替える意図が。

「そうやね。もう彼（会沢）には『今シーズンご苦労さん』と伝えました」