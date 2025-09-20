柏木由紀、タンクトップで韓国満喫「スタイルの良さ際立つ」「大人可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/20】元AKB48の柏木由紀が19日、自身のInstagramを更新。韓国での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】柏木由紀、タンクトップで美スタイル披露
柏木は「韓国のおもいで」と投稿。「食べものばっかりの写真たちをのせます」とグルメを中心とした旅行の様子を公開し、ブラウンのタンクトップを着用した爽やかなスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さ際立つ」「大人可愛い」「楽しそう」「シンプルでおしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆柏木由紀、韓国でタンクトップ姿披露
