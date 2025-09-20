鈴木亜美、自宅での長男との2ショット公開「仲良しで微笑ましい」「プライベート感満載」
【モデルプレス＝2025/09/20】歌手の鈴木亜美が9月20日、自身のInstagramを更新。自宅で長男とくつろぐ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木亜美、長男との密着ショット
鈴木は「これ旨し」とつづり、お菓子を頬張る姿を公開。「長男には辛すぎた」とし、自宅で撮影した長男との2ショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「仲良しで微笑ましい」「プライベート感満載」「お子さん可愛い」「素敵なママ」「一緒にポテチ食べたい」「肌が綺麗」といったコメントが寄せられている。
鈴木は、2016年に一般男性と結婚。2017年1月に長男、2020年2月に次男、2022年8月に第3子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
