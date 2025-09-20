はがき2枚分ほどの大きさサムホールサイズに描かれた絵画の公募展「MBCサムホール美術展」が20日から鹿児島市で始まりました。

日本画で川を描いた作品や、赤いネットの上にたたずむ2匹の猫。

はがき2枚分ほどの大きさの洋画や日本画など344点が並ぶ「MBCサムホール美術展」は今年で38回目を迎えます。

20日は開場式のあとに表彰式が開かれ、受賞者にトロフィーや記念品が贈られました。大賞は岐阜県に住む高橋周平さん（29）の洋画です。

長野県にある蝶ヶ岳の自然豊かな風景を筆を使わずに描きました。高橋さんは欠席のためコメントが代読されました。

（大賞 高羽周平さん・コメント）「『いのちの存在』を深く考えるきっかけになれば」

子どもから高校生までが対象の「そうしんジュニア賞」は、水彩画で桜島を描いた鹿児島純心女子高校2年の酒匂桃香さんに贈られました。

（そうしんジュニア賞 酒匂桃香さん）「夢や希望を表現するため黄色い（鍵と鍵穴）を描いた」

黎明館で開催中の「МBCサムホール美術展」は今月28日まで開かれています。入場料は500円で中学生以下は無料です。

